В Тюменской области любители нарушать ПДД заплатили более 1.7 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В 2023 году злостными нарушителями оказались 56 жителей региона. Суммарно с них взыскали 1.77 миллиона рублей. Отмечается, что все злостные нарушители управляли автомобилями с поддельными госномерами.
Миллер также уточнил, что главная причина ДТП в Тюменской области — превышение скорости. По этой причине происходит каждая вторая авария.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появилось «электротакси». Специально заказать такой автомобиль не получится.