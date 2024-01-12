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Со злостных нарушителей ПДД в Тюменской области взыскали 1.7 миллиона рублей

В Тюменской области любители нарушать ПДД заплатили более 1.7 миллиона рублей

12 января 2024, 08:21
Фото: 1MI

Со злостных нарушителей ПДД в Тюменской области взыскали 1.7 миллиона рублей

Злостным нарушителям, пойманным в объективы дорожных камер, выписали более 1 720 представлений. Об этом сообщил руководитель ГИБДД Тюменской области Андрей Миллер.

В 2023 году злостными нарушителями оказались 56 жителей региона. Суммарно с них взыскали 1.77 миллиона рублей. Отмечается, что все злостные нарушители управляли автомобилями с поддельными госномерами.

Миллер также уточнил, что главная причина ДТП в Тюменской области — превышение скорости. По этой причине происходит каждая вторая авария.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени появилось «электротакси». Специально заказать такой автомобиль не получится.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Нарушение#Штрафы#Нарушения ПДД#Любовь Селезнева
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