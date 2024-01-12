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В Тюменской области два Nissan'а попали в ДТП с грейдером. Есть пострадавшие

В Тюменской области два Nissan'а попали в ДТП с грейдером. Есть пострадавшие

12 января 2024, 10:11
Фото: 1MI
В Уватском районе на 320 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск частично ограничено движение из ДТП с участием двух кроссоверов Nissan и грейдера. В автоаварии пострадали трое человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
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ДТП

По предварительной информации, Nissan Pathfinder зацепил щетку грейдера (трактор МТЗ) и выехал на встречку, где столкнулся с Nissan Terrano.

«В ДТП ранены 3 человека: водитель и 45-летняя пассажирка „Ниссан Терано“ — жители Нягани, а также 44-летний тюменец, водитель второго автомобиля», — пояснили в ведомстве.

Движение по одной полосе дороге рядом с местом ДТП временно осуществляется в реверсивном режиме.

По факту автоаварии проводится проверка.

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