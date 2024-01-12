В Тюменской области два Nissan'а попали в ДТП с грейдером. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По предварительной информации, Nissan Pathfinder зацепил щетку грейдера (трактор МТЗ) и выехал на встречку, где столкнулся с Nissan Terrano.
«В ДТП ранены 3 человека: водитель и 45-летняя пассажирка „Ниссан Терано“ — жители Нягани, а также 44-летний тюменец, водитель второго автомобиля», — пояснили в ведомстве.
Движение по одной полосе дороге рядом с местом ДТП временно осуществляется в реверсивном режиме.
По факту автоаварии проводится проверка.