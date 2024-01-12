В Тюменской области два Nissan'а попали в ДТП с грейдером. Есть пострадавшие

В Уватском районе на 320 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск частично ограничено движение из ДТП с участием двух кроссоверов Nissan и грейдера. В автоаварии пострадали трое человек, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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