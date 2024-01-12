Тюменские подростки снова жалуются Екатерине Мизулиной на холод в школах

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:07
Updated Сегодня, 17:07
«Хотим пожаловаться на отопление в школах г. Тюмени (№°92/2). Очень холодно. Просто невозможно находиться на уроках. Учителя и соцпедагоги ничего по этому поводу не говорят. Разберитесь, пожалуйста», — сказано в обращении.
Аналогичные жалобы Екатерина Мизулина получала в декабре 2023 года. Дети просили ее повлиять на власти, чтобы они смягчили условия по актировкам, а также рассказывали о промерзающих кабинетах.
Также в конце прошлого года тюменская прокуратура начала проверку в школе №22, в которой дети из-за холода сидели на уроках в верхней одежде.