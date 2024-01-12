Тюменские подростки снова жалуются Екатерине Мизулиной на холод в школах

Руководителю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной снова поступают жалобы на отсутствие отопления в школах. В их числе есть и обращение из Тюмени. Речь в нем идет о втором корпусе СОШ №92. Скринами сообщений от подростков чиновница поделилась в своем телеграм-канале.