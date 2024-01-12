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Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:07

Updated Сегодня, 17:07

Тюменские подростки снова жалуются Екатерине Мизулиной на холод в школах

Тюменские подростки снова жалуются Екатерине Мизулиной на холод в школах

12 января 2024, 17:03
Фото: Midjourney
Руководителю Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной снова поступают жалобы на отсутствие отопления в школах. В их числе есть и обращение из Тюмени. Речь в нем идет о втором корпусе СОШ №92. Скринами сообщений от подростков чиновница поделилась в своем телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
«Хотим пожаловаться на отопление в школах г. Тюмени (№°92/2). Очень холодно. Просто невозможно находиться на уроках. Учителя и соцпедагоги ничего по этому поводу не говорят. Разберитесь, пожалуйста», — сказано в обращении.
Фото: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Аналогичные жалобы Екатерина Мизулина получала в декабре 2023 года. Дети просили ее повлиять на власти, чтобы они смягчили условия по актировкам, а также рассказывали о промерзающих кабинетах.

Также в конце прошлого года тюменская прокуратура начала проверку в школе №22, в которой дети из-за холода сидели на уроках в верхней одежде.

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#Общество#Ирина Швецова#Морозы#Екатерина Мизулина
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