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На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

Пункт назначения по-тюменски: в Kia врезался оборвавшийся у КамАза прицеп с зерном

12 января 2024, 05:23
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Омск ограничили движение из-за смертельного ДТП

Трагедия произошла в пятницу утром на федеральной трассе Тюмень — Омск. На 112-м километре автодороги у КамАЗа, перевозящего зерно, оборвало прицеп.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

Груз отбросило на встречную полосу движения — в движущийся в противоположном направлении автомобиль Kia Sportage. В авар погиб водитель Kia, 35-летний житель Омска. Водитель большегруза не пострадал.

В настоящее время в связи с ДТП движение на данном участке федеральной трассы Тюмень — Омск частично ограничено по краю одной полосы. На месте происшествия работают автоинспекторы.

Ранее «Наш Город» писал, что 10 января вечером под Омском произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В автобусе находились 13 вахтовиков из Тюменской области — они направлялись в Новосибирск на работу. В аварии погибли два человека, еще пять с тяжелыми травмами были госпитализированы.

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