Пункт назначения по-тюменски: в Kia врезался оборвавшийся у КамАза прицеп с зерном

Ранее «Наш Город» писал, что 10 января вечером под Омском произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В автобусе находились 13 вахтовиков из Тюменской области — они направлялись в Новосибирск на работу. В аварии погибли два человека, еще пять с тяжелыми травмами были госпитализированы.