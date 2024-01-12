Пункт назначения по-тюменски: в Kia врезался оборвавшийся у КамАза прицеп с зерном

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
Груз отбросило на встречную полосу движения — в движущийся в противоположном направлении автомобиль Kia Sportage. В авар погиб водитель Kia, 35-летний житель Омска. Водитель большегруза не пострадал.
В настоящее время в связи с ДТП движение на данном участке федеральной трассы Тюмень — Омск частично ограничено по краю одной полосы. На месте происшествия работают автоинспекторы.
Ранее «Наш Город» писал, что 10 января вечером под Омском произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В автобусе находились 13 вахтовиков из Тюменской области — они направлялись в Новосибирск на работу. В аварии погибли два человека, еще пять с тяжелыми травмами были госпитализированы.