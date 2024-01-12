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Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:40

Updated Сегодня, 13:40

Накануне выходных Тюмень сковали 10-балльные пробки

Пешком быстрее: накануне выходных Тюмень сковали 10-балльные пробки. СКРИНЫ

12 января 2024, 13:35
Фото: Midjourney

Накануне выходных Тюмень сковали 10-балльные пробки

В Тюмени вечером 12 января наблюдается сложная дорожная обстановка. Автомобильные пробки по основным магистралям города оцениваются в 10 баллов.
Фото: скрин

 

Так, по данным сервиса «Яндекса» на 18:30, серьезные заторы образовались на Московском и Червишевском тракте, на улицах Закалужская, Клары Цеткин, Товарное шоссе, Ленина, Советская, Трактовая, Николая Чаплина, Республики (от Профсоюзной до Мельникайте), Профсоюзная, Холодильная, Мельникайте, на Пермякова (у перекрестка с Широтной и в сторону объездной), частично 50 лет Октября.

Основные причины автомобильных заторов — ДТП и ремонтные работы.

Автомобилисты в пробках делятся своими комментариями:

«Даже на ровном месте пробки я в шоке».
«Люди когда вы будете работать, что за пробки в 15.00 часа дня».
«Не тормозите, по братски».
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#Тюмень#Ирина Швецова#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Пробка
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