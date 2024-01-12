Пешком быстрее: накануне выходных Тюмень сковали 10-балльные пробки. СКРИНЫ

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Так, по данным сервиса «Яндекса» на 18:30, серьезные заторы образовались на Московском и Червишевском тракте, на улицах Закалужская, Клары Цеткин, Товарное шоссе, Ленина, Советская, Трактовая, Николая Чаплина, Республики (от Профсоюзной до Мельникайте), Профсоюзная, Холодильная, Мельникайте, на Пермякова (у перекрестка с Широтной и в сторону объездной), частично 50 лет Октября.
Основные причины автомобильных заторов — ДТП и ремонтные работы.
Автомобилисты в пробках делятся своими комментариями:
«Даже на ровном месте пробки я в шоке».
«Люди когда вы будете работать, что за пробки в 15.00 часа дня».
«Не тормозите, по братски».