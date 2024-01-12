nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

На трассах в Тюменской области дежурят сотрудники ДПС

На тюменских дорогах из-за снегопада усилен контроль движения транспорта

12 января 2024, 03:24
Фото: 1MI

На трассах в Тюменской области дежурят сотрудники ДПС

100-километровая зона в окрестностях Тюмени на особом контроле у сотрудников Госавтоинспекции. Автомобилистов призывают избегать опасных маневров и сбавить скорость.

На данный момент автоинспекторы несут службу на федеральных трассах Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень и Тюмень — Омск, где наблюдается большая интенсивность движения легкового и грузового транспорта.

Автолюбителям настоятельно рекомендуют быть внимательнее на дорогах с наступлением снегопада: соблюдать скоростной режим, не выезжать на встречную полосу и избегать других опасных маневров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксации. Работая в тестовом режиме, всего за месяц они выявили 633 нарушения.

В полиции рассказали, какие автомобили привлекают тюменских угонщиков
Узнать подробнее
Читайте также:
ГИБДД: в Тюменской области за год зарегистрировано более 500 ДТП с участием детейПревышение скорости — причина каждого второго ДТП на тюменских трассахВ массовом ДТП в Тюмени пострадали пять человек
#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Трасса#Погода#Безопасность на дорогах#Снегопад#Погодные условия#Любовь Селезнева
Подпишитесь
В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
Вчера, 08:59
Тюменец хочет обменять монеты времен СССР на автомобиль
Вчера, 03:43
«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда
Вчера, 09:30
«Критику принимаем»: производители тобольского «Хищника» учтут замечания Пескова
Вчера, 08:21
Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД
Вчера, 06:55
Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта
Вчера, 06:43