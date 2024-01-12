На тюменских дорогах из-за снегопада усилен контроль движения транспорта

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
На данный момент автоинспекторы несут службу на федеральных трассах Тюмень — Ханты-Мансийск, Курган — Тюмень и Тюмень — Омск, где наблюдается большая интенсивность движения легкового и грузового транспорта.
Автолюбителям настоятельно рекомендуют быть внимательнее на дорогах с наступлением снегопада: соблюдать скоростной режим, не выезжать на встречную полосу и избегать других опасных маневров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области появятся новые передвижные комплексы фотовидеофиксации. Работая в тестовом режиме, всего за месяц они выявили 633 нарушения.