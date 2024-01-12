Москва, Санкт-Петербург и Анталья стали самыми популярными направлениями у тюменцев

Пассажиропоток тюменского Рощино за год вырос на 11%

В Тюменской области пассажиропоток в Рощино превысил 2,6 миллионов человек по итогам 2023 года. Это на 11,1% больше чем годом ранее. Возросло и число самолётовылетов — на 6,9%.