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Updated Сегодня, 07:14

Пассажиропоток тюменского Рощино за год вырос на 11%

Москва, Санкт-Петербург и Анталья стали самыми популярными направлениями у тюменцев

12 января 2024, 07:12
Фото: 1MI

Пассажиропоток тюменского Рощино за год вырос на 11%

В Тюменской области пассажиропоток в Рощино превысил 2,6 миллионов человек по итогам 2023 года. Это на 11,1% больше чем годом ранее. Возросло и число самолётовылетов — на 6,9%.

Как сообщили в пресс-службе Рощино, самыми востребованными направлениями у тюменцев в 2023 года стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Салехард, а также Анталья, Ереван и Худжант.

«В 2023 году рейсы из аэропорта Рощино выполнялись по 42 направлениям. 27 авиакомпаний-партнеров создавали комфортные условия для пассажиров. В 2024 году мы продолжим реализовывать планы по увеличению пассажиропотока, улучшению качества обслуживания, повышению уровня безопасности и комфорта аэропорта Рощино», — сообщили в аэропорту.

Ранее «Наш Город» писал, что, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, после завершения реконструкции международный терминал Рощино сможет обслуживать до 4 миллионов пассажиров в год. Реновацию Рощино планируют завершить к 2027 году.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Пассажиры#Рощино#Рощино аэропорт
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