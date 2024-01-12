Москва, Санкт-Петербург и Анталья стали самыми популярными направлениями у тюменцев

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Как сообщили в пресс-службе Рощино, самыми востребованными направлениями у тюменцев в 2023 года стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новый Уренгой, Салехард, а также Анталья, Ереван и Худжант.
«В 2023 году рейсы из аэропорта Рощино выполнялись по 42 направлениям. 27 авиакомпаний-партнеров создавали комфортные условия для пассажиров. В 2024 году мы продолжим реализовывать планы по увеличению пассажиропотока, улучшению качества обслуживания, повышению уровня безопасности и комфорта аэропорта Рощино», — сообщили в аэропорту.
Ранее «Наш Город» писал, что, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, после завершения реконструкции международный терминал Рощино сможет обслуживать до 4 миллионов пассажиров в год. Реновацию Рощино планируют завершить к 2027 году.