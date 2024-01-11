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Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт SHAMAN'а

Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт SHAMAN'а

11 января 2024, 12:32
Фото: 1MI
Популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) даст в Тюмени два концерта — 5 и 6 феврале. Оба выступления пройдут в филармонии. На сегодня, самые дорогие билеты на них уже проданы.

На сайте операторов продаж свободных мест не осталось в середине зала и у сцены, пишет Ура.ру.

«Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года SHAMAN признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%», — сказано в афише концерта.

Стоит отметить, что и более дешевых билетов на SHAMAN'а осталось тоже немного.

Фото: скрин с сайта «Афиша Яндекс»

Также тюменцы раскупили все дорогие места на концерт Лолиты. Не смотря на то, что ее выступления пытались отменить из-за «голой» вечеринки, певица планирует выступить в Тюмени в конце марта.

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#Общество#Ирина Швецова#Концерты#Звезда
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