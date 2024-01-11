Жители Тюмени раскупили самые дорогие билеты на концерт SHAMAN'а

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
На сайте операторов продаж свободных мест не осталось в середине зала и у сцены, пишет Ура.ру.
«Согласно исследованию общественного мнения ВЦИОМ, осенью 2023 года SHAMAN признан россиянами лучшим певцом с рекордным результатом — 33%», — сказано в афише концерта.
Стоит отметить, что и более дешевых билетов на SHAMAN'а осталось тоже немного.
Также тюменцы раскупили все дорогие места на концерт Лолиты. Не смотря на то, что ее выступления пытались отменить из-за «голой» вечеринки, певица планирует выступить в Тюмени в конце марта.