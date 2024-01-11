В школах Тюменской области отменили занятия для второй смены

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 2-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — предупредила администрация города.
Занятия также отменили у начальных классов школ Ишима и Тобольска. Коснулась ли отмена занятий других городов области — на данный момент не сообщается.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы жалуются на заваленные снегом остановки и дороги. По мнению горожан, снегоуборочной техники критически не хватает.