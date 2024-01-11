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В Тюменской области пропал 68-летний мужчина

Ушел в неизвестном направлении: в Тюменской области пропал 68-летний мужчина

11 января 2024, 02:52
Фото: 1MI

В Тюменской области пропал 68-летний мужчина

Александр Шашков из села Юргинское вечером 9 января вышел из дома и пропал. О его местонахождении до сих пор ничего не известно.
Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области / ВКонтакте

Поисками мужчины занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В опубликованной ими ориентировке указано, что рост тюменца 176 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, он побрит налысо.

В день исчезновения был одет в зеленую куртку, серый свитер, зеленые штаны, черные сапоги и черную шапку.

Информацию о местонахождении Александра Шашкова можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ищут женщину, приехавшую из Урая. Местонахождение Евгении Марцинковской до сих пор не известно.

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