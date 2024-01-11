Ушел в неизвестном направлении: в Тюменской области пропал 68-летний мужчина

Posted Сегодня, 02:52
Published Сегодня, 02:52
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Поисками мужчины занимаются волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В опубликованной ими ориентировке указано, что рост тюменца 176 сантиметров, телосложение худощавое, глаза голубые, он побрит налысо.
В день исчезновения был одет в зеленую куртку, серый свитер, зеленые штаны, черные сапоги и черную шапку.
Информацию о местонахождении Александра Шашкова можно сообщить по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ищут женщину, приехавшую из Урая. Местонахождение Евгении Марцинковской до сих пор не известно.