Тюменские мужчины нарядились в юбки, чтобы исполнять традиционные шотландские танцы

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Пока фольклорных нарядов в Merletto немного, но его участники уже готовятся к тематическим мероприятиям, пишет NEFT.
«Шотландские бальные танцы достаточно богатая сфера из-за своей самобытности. У направления есть поклонники по всему миру», — отмечают хореографы.
Напомним, килт — это часть мужской шотландской национальной одежды. Выглядит он как юбка, представляя собой кусок плиссированной ткани, обёрнутый вокруг талии и закреплённый с помощью пряжек и ремешков.