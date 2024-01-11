nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Тюменские мужчины нарядились в юбки, чтобы исполнять традиционные шотландские танцы

11 января 2024, 14:13
В клубе Merletto тюменцы учатся танцевать шотландские бальные танцы. Чтобы соответствовать дресс-коду, мужчинам здесь шьют килты — традиционную одежду северных горцев.
Фото: NEFT

Пока фольклорных нарядов в Merletto немного, но его участники уже готовятся к тематическим мероприятиям, пишет NEFT.

«Шотландские бальные танцы достаточно богатая сфера из-за своей самобытности. У направления есть поклонники по всему миру», — отмечают хореографы.

Напомним, килт — это часть мужской шотландской национальной одежды. Выглядит он как юбка, представляя собой кусок плиссированной ткани, обёрнутый вокруг талии и закреплённый с помощью пряжек и ремешков.

Читайте также:
Власти Тюмени взяли на контроль перевозчика по маршруту №80«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекордаПод Тюменью в ДТП с пассажирским транспортом пострадали люди
#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени
Подпишитесь
В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
Сегодня, 08:59
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Вчера, 06:53
«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда
Сегодня, 09:30
«Критику принимаем»: производители тобольского «Хищника» учтут замечания Пескова
Сегодня, 08:21
Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД
Сегодня, 06:55
Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта
Сегодня, 06:43