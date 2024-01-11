Субъекты МСП до конца марта получат под «зонтичные» поручительства 50 млрд рублей

«Зонтичные» поручительства, предоставляемые КМСП, позволяют покрыть до 50 процентов от суммы кредита, полученного в банке. Предприниматели могут рассчитывать на кредит даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства — 1 млрд рублей, срок — до 15 лет. «Зонтичным» механизмом можно пользоваться для получения кредитов на инвестиционные цели, а также для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.