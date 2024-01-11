nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Субъекты МСП до конца марта получат под «зонтичные» поручительства 50 млрд рублей

Субъекты МСП до конца марта получат под «зонтичные» поручительства 50 млрд рублей

11 января 2024, 09:15
Фото: 1MI
До конца марта текущего года субъекты МСП под поручительства Корпорации МСП (КМСП) смогут получить в банках-партнерах свыше 50 млрд рублей кредитов. Поручительства предоставляются в 19 банках, а для субъектов МСП они бесплатны.

На первый квартал 2024 года КМСП довела до кредитных организаций 25 млрд рублей в рамках реализации механизма «зонтичных» поручительств для представителей малого бизнеса. Об этом пишет ria.ru.

По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, ключевая задача «зонтичных» поручительств — повышать для бизнеса доступность заемных средств. Он также указал, что данный вид льготного финансирования лидируют среди запросов МСП. По данным аналитиков корпорации и Минэкономразвития, получатели финансовой поддержки в шесть раз реже закрывают свой бизнес спустя три года.

«А через год после ее получения они имеют более высокие показатели по сравнению с теми, кто ею не пользовался. Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования», — добавил Исаевич.

«Зонтичные» поручительства, предоставляемые КМСП, позволяют покрыть до 50 процентов от суммы кредита, полученного в банке. Предприниматели могут рассчитывать на кредит даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства — 1 млрд рублей, срок — до 15 лет. «Зонтичным» механизмом можно пользоваться для получения кредитов на инвестиционные цели, а также для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.

Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ в 2021 году. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

#Общество
Подпишитесь
В Тюмени из-за коклюша скончался ребенок. Мать винит в его смерти врачей
Сегодня, 08:59
«Мы в тупике»: нужны ли мигранты в Тюменской области и ждут ли их работодатели?
Вчера, 06:53
«Мы ее теряем!»: уровень воды в Туре снова достиг антирекорда
Сегодня, 09:30
«Критику принимаем»: производители тобольского «Хищника» учтут замечания Пескова
Сегодня, 08:21
Порыв на сетях и горячий источник вместо школы: в Тюмени без воды остался район КПД
Сегодня, 06:55
Тюменцы записали обращение главе города из-за недоступности общественного транспорта
Сегодня, 06:43