Субъекты МСП до конца марта получат под «зонтичные» поручительства 50 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
На первый квартал 2024 года КМСП довела до кредитных организаций 25 млрд рублей в рамках реализации механизма «зонтичных» поручительств для представителей малого бизнеса. Об этом пишет ria.ru.
По словам генерального директора КМСП Александра Исаевича, ключевая задача «зонтичных» поручительств — повышать для бизнеса доступность заемных средств. Он также указал, что данный вид льготного финансирования лидируют среди запросов МСП. По данным аналитиков корпорации и Минэкономразвития, получатели финансовой поддержки в шесть раз реже закрывают свой бизнес спустя три года.
«А через год после ее получения они имеют более высокие показатели по сравнению с теми, кто ею не пользовался. Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования», — добавил Исаевич.
«Зонтичные» поручительства, предоставляемые КМСП, позволяют покрыть до 50 процентов от суммы кредита, полученного в банке. Предприниматели могут рассчитывать на кредит даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства — 1 млрд рублей, срок — до 15 лет. «Зонтичным» механизмом можно пользоваться для получения кредитов на инвестиционные цели, а также для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.
Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению президента РФ в 2021 году. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.