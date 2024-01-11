Школьников Тобольска, победивших в лыжных гонках, наградят путевкой в Санкт-Петербург

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Соревнования пройдут в четыре этапа. Первый забег состоится 13 января. Начнется он с масс-старта, в котором примут участие мэр Тобольска Максим Афанасьев, и директор областного депспорта Евгений Хромин.
Затем стартуют команды из 16 местных школ. Им предстоит преодолеть свободным стилем дистанцию в 1,6 км.
Во втором этапе соревноваться вместе со школьниками будут учителям.
Третий этап приурочен ко Дню защитника Отечества — в нем примут участие папы. Мамы встанут на лыжи в марте — это будет заключительным четвертым этапом состязаний.
Все результаты, полученные педагогами и родителями, пойдут в зачет команд их детей.