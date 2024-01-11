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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Школьников Тобольска, победивших в лыжных гонках, наградят путевкой в Санкт-Петербург

Школьников Тобольска, победивших в лыжных гонках, наградят путевкой в Санкт-Петербург

11 января 2024, 16:02
Фото: Midjourney
В Тобольске пройдут соревнования по лыжным гонкам среди школьников на кубок главы города. Также победителю состязаний достанется путевка в Санкт-Петербург, сообщает Информцентр правительства региона.

Соревнования пройдут в четыре этапа. Первый забег состоится 13 января. Начнется он с масс-старта, в котором примут участие мэр Тобольска Максим Афанасьев, и директор областного депспорта Евгений Хромин.

Затем стартуют команды из 16 местных школ. Им предстоит преодолеть свободным стилем дистанцию в 1,6 км.

Во втором этапе соревноваться вместе со школьниками будут учителям.

Третий этап приурочен ко Дню защитника Отечества — в нем примут участие папы. Мамы встанут на лыжи в марте — это будет заключительным четвертым этапом состязаний.

Все результаты, полученные педагогами и родителями, пойдут в зачет команд их детей.

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#Общество#Спорт#Ирина Швецова#Лыжи#Лыжные гонки
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