Российский экологический оператор объявил партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

Далее победители конкурса примут участие в профильных тематических мероприятиях РЭО в качестве спикеров, в выставках на крупных форумах, в том числе в странах СНГ, а также в IV конкурсе-биеннале «Придумано и сделано в России» Всероссийского музея декоративного искусства.