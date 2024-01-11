Часть тюменских школьников не пойдет на занятия

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
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Updated Сегодня, 02:12
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — сообщили в Телеграм-канале администрации Тюмени.
Очные занятия также отменили у 1-4 классов школ Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошла коммунальная авария. Из-за нее целый район остался без отопления и горячей воды.