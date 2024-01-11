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В Тюменской области некоторые школьники не пойдут на занятия

Часть тюменских школьников не пойдет на занятия

11 января 2024, 02:10

В Тюменской области некоторые школьники не пойдут на занятия

Сегодня некоторые школьники, учащиеся в первую смену, не пойдут на уроки. Занятия отменили в части школ Тюменской области.
«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия 1-й смены в школах города Тюмени для обучающихся в 1-4 классах в очном режиме отменяются», — сообщили в Телеграм-канале администрации Тюмени.

Очные занятия также отменили у 1-4 классов школ Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Заводоуковска.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени произошла коммунальная авария. Из-за нее целый район остался без отопления и горячей воды.

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#Общество#Тюменская область#Школа#Школьники#Новости тюмени#Погода#Актированный день#Актировка#Любовь Селезнева
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