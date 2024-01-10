В Тюмени сняли с поезда двух неадекватных пассажиров

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
О дебоширах рассказала стражам порядка проводник. Два пассажира 39 и 48 лет громко матерились, мешали другим людям и не реагировали на замечания. До конечной остановки они не доехали.
В пресс-службе Тюменского ЛО МВД России сообщили, что беспорядки устроили два друга из Челябинска. Обоих доставили в дежурную часть. Выяснилось, что они и раньше привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения.
На мужчин составили протоколы за мелкое хулиганство. Каждому выписали штраф в размере 600 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту Рощино двое мужчин устроили дебош. Уроженцы Башкортостана громко матерились в самолете, а один из них к тому же был пьян.