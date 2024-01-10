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Published Сегодня, 02:32

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В Тюмени сняли с поезда двух неадекватных мужчин

В Тюмени сняли с поезда двух неадекватных пассажиров

10 января 2024, 02:32
Фото: Midjourney

В Тюмени сняли с поезда двух неадекватных мужчин

Поезд следовал из Санкт-Петербурга в Новокузнецк. Двое мужчин решили скрасить поездку себе и другим пассажирам своими выходками.

О дебоширах рассказала стражам порядка проводник. Два пассажира 39 и 48 лет громко матерились, мешали другим людям и не реагировали на замечания. До конечной остановки они не доехали.

В пресс-службе Тюменского ЛО МВД России сообщили, что беспорядки устроили два друга из Челябинска. Обоих доставили в дежурную часть. Выяснилось, что они и раньше привлекались к административной ответственности за аналогичные нарушения.

На мужчин составили протоколы за мелкое хулиганство. Каждому выписали штраф в размере 600 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском аэропорту Рощино двое мужчин устроили дебош. Уроженцы Башкортостана громко матерились в самолете, а один из них к тому же был пьян.

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