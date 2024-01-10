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В ДТП на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала ямальская семья из четырех человек

В ДТП на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала ямальская семья из четырех человек

10 января 2024, 13:11
Фото: 1MI
В Уватском районе на 526 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием «Шкоды Октавия» и фургона «Ситрак». В результате столкновения автомобилей пострадал водитель легковушки и трое его пассажиров — жена и двое детей, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

По предварительной информации, 40-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком.

«В аварии пострадала семья из Губкинского (ЯНАО) — водитель, его 37- летняя жена и двое детей: мальчик 3-х лет и 8-летняя девочка. По предварительным данным, девочка получила ушибы, а мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами», — сказано в сообщении ведомства.
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Также сегодня, 10 января, в Тюменской области произошла еще одна авария с грузовиком, в которой погибла многодетная мама.

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#Происшествия#Ирина Швецова#ДТП#Жертвы ДТП
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