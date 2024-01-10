В ДТП на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала ямальская семья из четырех человек

В Уватском районе на 526 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием «Шкоды Октавия» и фургона «Ситрак». В результате столкновения автомобилей пострадал водитель легковушки и трое его пассажиров — жена и двое детей, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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