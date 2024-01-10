В ДТП на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск пострадала ямальская семья из четырех человек

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
По предварительной информации, 40-летний водитель «Шкоды» выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с грузовиком.
«В аварии пострадала семья из Губкинского (ЯНАО) — водитель, его 37- летняя жена и двое детей: мальчик 3-х лет и 8-летняя девочка. По предварительным данным, девочка получила ушибы, а мальчик доставлен в больницу с тяжелыми травмами», — сказано в сообщении ведомства.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Также сегодня, 10 января, в Тюменской области произошла еще одна авария с грузовиком, в которой погибла многодетная мама.