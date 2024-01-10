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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Тренер порекомендовала спокойные тренировки в зале после праздников

Тренер порекомендовала спокойные тренировки в зале после праздников

10 января 2024, 11:06
Фото: Midjourney
Тренер Мария Волынкина порекомендовала после перерыва на новогодние праздники приступать к занятиям в зале со спокойных тренировок. В этот период важно не допустить чрезмерной усталости.

NEWS.ru сообщает, что Мария Волынкина рассказала о важности спокойных тренировок после перерыва, связанного с новогодними праздниками. По ее словам, в этот период не стоит сразу начинать с мощных тренировок, а лучше тренироваться спокойно. В первую неделю занятий рекомендуется ограничиться легкой нагрузкой и не допускать чрезмерной усталости. При этом необходимо уделить внимание разминке — разогреть все группы мышц, чтобы предотвратить возможные травмы.

После окончания тренировки важно сделать заминку — легкую растяжку, целью которой является расслабление мышц. По словам Волынкиной, здесь важна постепенность и чтобы вернуться к режиму до новогодних праздников потребуется порядка двух недель.

Также, по словам тренера, самым важным является «пережить» первые три тренировки. Если это произойдет, то мотивация сохраниться и организм сам захочет вести вас в зал.

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