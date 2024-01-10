Тренер порекомендовала спокойные тренировки в зале после праздников

NEWS.ru сообщает, что Мария Волынкина рассказала о важности спокойных тренировок после перерыва, связанного с новогодними праздниками. По ее словам, в этот период не стоит сразу начинать с мощных тренировок, а лучше тренироваться спокойно. В первую неделю занятий рекомендуется ограничиться легкой нагрузкой и не допускать чрезмерной усталости. При этом необходимо уделить внимание разминке — разогреть все группы мышц, чтобы предотвратить возможные травмы.