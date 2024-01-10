Тренер порекомендовала спокойные тренировки в зале после праздников

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
NEWS.ru сообщает, что Мария Волынкина рассказала о важности спокойных тренировок после перерыва, связанного с новогодними праздниками. По ее словам, в этот период не стоит сразу начинать с мощных тренировок, а лучше тренироваться спокойно. В первую неделю занятий рекомендуется ограничиться легкой нагрузкой и не допускать чрезмерной усталости. При этом необходимо уделить внимание разминке — разогреть все группы мышц, чтобы предотвратить возможные травмы.
После окончания тренировки важно сделать заминку — легкую растяжку, целью которой является расслабление мышц. По словам Волынкиной, здесь важна постепенность и чтобы вернуться к режиму до новогодних праздников потребуется порядка двух недель.
Также, по словам тренера, самым важным является «пережить» первые три тренировки. Если это произойдет, то мотивация сохраниться и организм сам захочет вести вас в зал.