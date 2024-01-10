«Развернусь и поеду снова на работу»: Тюмень встала в 9-балльные пробки

Затруднено автомобильное движение по Объездной — от Московского тракта до Пермякова. В пробках стоят автомобили на улицах Ямская, Луговая, Челюскинцев, Герцена, Осипенко, Профсоюзная, частично — 50 лет Октября, Мельникайте, 30 лет ВЛКСМ, Чаплина, Широтная и Пермякова.