«Развернусь и поеду снова на работу»: Тюмень встала в 9-балльные пробки

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Так, по информации «Яндекс. Пробки» дорожные заторы сейчас наблюдаются практически по всем главным магистралям города.
Затруднено автомобильное движение по Объездной — от Московского тракта до Пермякова. В пробках стоят автомобили на улицах Ямская, Луговая, Челюскинцев, Герцена, Осипенко, Профсоюзная, частично — 50 лет Октября, Мельникайте, 30 лет ВЛКСМ, Чаплина, Широтная и Пермякова.
Причинами некоторых автозаторов стали ДТП, а также дорожные работы. Тюменцы, которые застряли в пробках, комментируют ситуацию онлайн:
«Чувствую что до дому доехать не успею. Развернусь и поеду снова на работу».
«За кого голосовать, чтобы дороги чистили должным образом?!».
«Надо назвать эту пробку фамилией проектировщика».
Также администрация Тюмени предупредила жителей города, что в часы пик из-за пробок графики движения общественного транспорта могут смещаться.