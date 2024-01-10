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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:51

Updated Сегодня, 13:51

Вечером 10 января Тюмень снова встала в 9-балльные пробки

«Развернусь и поеду снова на работу»: Тюмень встала в 9-балльные пробки

10 января 2024, 13:39
Фото: 1MI

Вечером 10 января Тюмень снова встала в 9-балльные пробки

Загруженность дорог в Тюмени вечером 10 января оценивается в 9 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервисов.
Фото: «Яндекс. Пробки»

Так, по информации «Яндекс. Пробки» дорожные заторы сейчас наблюдаются практически по всем главным магистралям города.

Затруднено автомобильное движение по Объездной — от Московского тракта до Пермякова. В пробках стоят автомобили на улицах Ямская, Луговая, Челюскинцев, Герцена, Осипенко, Профсоюзная, частично — 50 лет Октября, Мельникайте, 30 лет ВЛКСМ, Чаплина, Широтная и Пермякова.

Фото: cam72.su

 

Причинами некоторых автозаторов стали ДТП, а также дорожные работы. Тюменцы, которые застряли в пробках, комментируют ситуацию онлайн:

«Чувствую что до дому доехать не успею. Развернусь и поеду снова на работу».
«За кого голосовать, чтобы дороги чистили должным образом?!».
«Надо назвать эту пробку фамилией проектировщика».

Также администрация Тюмени предупредила жителей города, что в часы пик из-за пробок графики движения общественного транспорта могут смещаться.

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#Общество#Ирина Швецова#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки
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