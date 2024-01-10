Погода не жалует: в Тюмени ожидаются снег и сильный ветер

В Тюмени сегодня утром и днем будет пасмурно, пройдет небольшой снег, вечером же погода будет облачной и с прояснениями. В утреннее время температура воздуха составит -19-12 градусов, в дневное -21-22, в вечернее -24-25. Ветер 6-10 м/с.