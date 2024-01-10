Погода не жалует: в Тюмени ожидаются снег и сильный ветер

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
В Тюмени сегодня утром и днем будет пасмурно, пройдет небольшой снег, вечером же погода будет облачной и с прояснениями. В утреннее время температура воздуха составит -19-12 градусов, в дневное -21-22, в вечернее -24-25. Ветер 6-10 м/с.
В Тобольске на протяжении всего дня будет пасмурно, с утра до вечера будет идти снег. Утром ожидаются -19 градусов, днем -18-20, вечером -22-24. Ветер 3-6 м/с, вечером до 9 м/с.
Пасмурно сегодня будет и в Ялуторовске, с самого утра будет идти снег, который к вечеру станет слабее. Утром прогнозируются -19 градусов, днем -19-21, вечером -23-25. Ветер 4-9 м/с.
В Ишиме сегодня также весь день будет пасмурно и со снегом. Утром и днем температура воздуха будет составлять -18-19 градусов, вечером -20-22. Ветер 4-7 м/с, ближе к ночи до 11-12 м/с.
В Заводоуковске тоже будет пасмурно и со снегом. Утром ожидаются -19 градусов, днем -19-21, вечером -22-25. Ветер 5-10 м/с.