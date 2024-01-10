Глава СКР дал указание расследовать случаи нападения собаки на людей в Ишиме

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
От агрессивного животного уже пострадали две женщины и одна девочка. Всем им понадобилась медицинская помощь. В связи со случившимся, местные следователи начали проверку.
«Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сказано в сообщении ведомства.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, обе женщины и ребенок пострадали от собаки, похожей на алабая, в один день — в районе улицы Деповской в Ишиме. Одну из потерпевших животное укусило за голову.