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Глава СКР дал указание расследовать случаи нападения собаки на людей в Ишиме

Глава СКР дал указание расследовать случаи нападения собаки на людей в Ишиме

10 января 2024, 12:33
Фото: 1MI
Руководитель СКР Александр Бастрыкин дал указание тюменскому следкому возбудить уголовное дело по фактам нападения собаки на людей в Ишиме. Об этом сегодня, 10 января, сообщили в информцентре ведомства.

От агрессивного животного уже пострадали две женщины и одна девочка. Всем им понадобилась медицинская помощь. В связи со случившимся, местные следователи начали проверку.

«Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Тюменской области Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах», — сказано в сообщении ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, обе женщины и ребенок пострадали от собаки, похожей на алабая, в один день — в районе улицы Деповской в Ишиме. Одну из потерпевших животное укусило за голову.

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#Общество#Ирина Швецова#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин#Бродячие собаки
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