В Тюменской области зафиксировано подорожание бензина марки АИ-92

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
На конец ноября, по области максимальная стоимость АИ-92 составляла 48 рублей 30 копеек.
«АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 48 рублей 70 копеек», — указано в статистической сводке сервиса.
Тем временем, другие популярные марки бензина в январе 2024 года продаются по тем же ценам, что и в ноябре прошлого года. К примеру, стоимость АИ-95 все эти месяцы держится на уровне 52 рублей 50 копеек за литр.
Ранее стало известно, что потребительская корзина в Тюменской области за последний квартал подешевела почти на 500 рублей. Как в целом за год изменились цены на продукты в регионе можно узнать в материале «Нашего города».