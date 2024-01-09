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Published Сегодня, 14:55

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Updated Сегодня, 14:57

В Тюменской области зафиксировано подорожание бензина марки АИ-92

В Тюменской области зафиксировано подорожание бензина марки АИ-92

9 января 2024, 14:55
Фото: 1MI
В Тюменской области выросла стоимость бензина АИ-92. На региональных АЗС цена за литр топлива данной марки доходит до 48 рублей 70 копеек.

На конец ноября, по области максимальная стоимость АИ-92 составляла 48 рублей 30 копеек.

«АИ-92, АЗС „Новый поток“. Стоимость литра — 48 рублей 70 копеек», — указано в статистической сводке сервиса.

Тем временем, другие популярные марки бензина в январе 2024 года продаются по тем же ценам, что и в ноябре прошлого года. К примеру, стоимость АИ-95 все эти месяцы держится на уровне 52 рублей 50 копеек за литр.

Ранее стало известно, что потребительская корзина в Тюменской области за последний квартал подешевела почти на 500 рублей. Как в целом за год изменились цены на продукты в регионе можно узнать в материале «Нашего города».

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#Общество#Ирина Швецова#Бензин#Цены на бензин
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