В Тюменской области от бездомной собаки пострадали несколько женщин и ребенок

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
Все три случая произошли в районе улицы Деповской в Ишиме 4 января. По словам местной жительницы, она возвращалась из магазина, когда огромная собака, похожая на алабая, набросилась на нее.
Животное искусало женщине голову. Сейчас, сообщает «72.ru», тюменка находится в больнице. Сразу после выписки она собирается обратиться в полицию.
Пострадавшая утверждает, что в тот же день с укусами собаки в больницу обратились девочка и другая женщина. Сколько человек на самом деле пострадали от бездомной собаки — пока неизвестно.
Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени могут оказаться 45 бездомных собак. Приют, в котором они сейчас содержатся, находится на грани закрытия.