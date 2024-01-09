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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

В Тюменской области бездомная собака покусала несколько женщин и ребенка

В Тюменской области от бездомной собаки пострадали несколько женщин и ребенок

9 января 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Тюменской области бездомная собака покусала несколько женщин и ребенка

Нападению агрессивного животного три человека подверглись в один день. Все пострадавшие обратились в больницу.

Все три случая произошли в районе улицы Деповской в Ишиме 4 января. По словам местной жительницы, она возвращалась из магазина, когда огромная собака, похожая на алабая, набросилась на нее.

Животное искусало женщине голову. Сейчас, сообщает «72.ru», тюменка находится в больнице. Сразу после выписки она собирается обратиться в полицию.

Пострадавшая утверждает, что в тот же день с укусами собаки в больницу обратились девочка и другая женщина. Сколько человек на самом деле пострадали от бездомной собаки — пока неизвестно.

Ранее «Наш город» сообщал, что на улицах Тюмени могут оказаться 45 бездомных собак. Приют, в котором они сейчас содержатся, находится на грани закрытия.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Пострадавшие#Животные#Собаки#Новости тюмени#Бездомные животные#Нападение#Ишимский район#Нападения животных#Бродячие собаки#Любовь Селезнева
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