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Published Сегодня, 16:13

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Updated Сегодня, 16:27

В Тюменской области набирают ветеранов СВО для занятий адаптивным спортом

В Тюменской области набирают ветеранов СВО для занятий адаптивным спортом

9 января 2024, 16:13
Фото: Midjourney
Ветеранов специальной военной операции из Тюменской области приглашают принять участие в занятиях адаптивной физкультурой. В настоящее время для экс-военнослужащих доступны уже несколько спортивных направлений, сообщает Информационный центр правительства региона.

К примеру, в Тюмени с ветеранами СВО уже проходят тренировки по армрестлингу, стрельбе из лука и мини-футболу. В других населенных пунктах — могут быть и иные секции. Их формируют по результатам опроса участников СВО, который проводят специалисты фонда «Защитники Отечества».

«Одно из важнейших направлений работы фонда — вовлечение ветеранов в спорт, ветеранов, которые получили инвалидность, — в паралимпийский спорт. Это лучший способ вернуть их к активной мирной жизни», — пояснила руководитель регионального филиала фонда Динара Поштаренко.

Узнать, какие занятия проводятся для ветеранов СВО в том или ином населенном пункте Тюменской области можно у координаторов организации.

Ранее в Тюмени был избит участник СВО. На бойца напала толпа неизвестных, которых он попросил вести себя потише в позднее время. Сейчас инцидентом занимается полиция, а глава СКР попросил доклад о ходе проверки по данному делу.

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#Общество#Спорт#Ирина Швецова#Ветераны
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