В Тюменской области набирают ветеранов СВО для занятий адаптивным спортом

К примеру, в Тюмени с ветеранами СВО уже проходят тренировки по армрестлингу, стрельбе из лука и мини-футболу. В других населенных пунктах — могут быть и иные секции. Их формируют по результатам опроса участников СВО, который проводят специалисты фонда «Защитники Отечества».