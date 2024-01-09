В Тюменской области набирают ветеранов СВО для занятий адаптивным спортом

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
К примеру, в Тюмени с ветеранами СВО уже проходят тренировки по армрестлингу, стрельбе из лука и мини-футболу. В других населенных пунктах — могут быть и иные секции. Их формируют по результатам опроса участников СВО, который проводят специалисты фонда «Защитники Отечества».
«Одно из важнейших направлений работы фонда — вовлечение ветеранов в спорт, ветеранов, которые получили инвалидность, — в паралимпийский спорт. Это лучший способ вернуть их к активной мирной жизни», — пояснила руководитель регионального филиала фонда Динара Поштаренко.
Узнать, какие занятия проводятся для ветеранов СВО в том или ином населенном пункте Тюменской области можно у координаторов организации.
Ранее в Тюмени был избит участник СВО. На бойца напала толпа неизвестных, которых он попросил вести себя потише в позднее время. Сейчас инцидентом занимается полиция, а глава СКР попросил доклад о ходе проверки по данному делу.