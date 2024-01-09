Тюменский астролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в 2024 году

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Published Сегодня, 01:02
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Updated Сегодня, 01:02
Благоприятный год для профессионального продвижения, получения прибыли, исполнения желаний и установления влиятельных профессиональных связей, особенно с 1 мая 2024.
Астролог настоятельно рекомендует извлечь выгоду из этого года, сосредоточиться на своем профессиональном росте и стремиться к финансовому процветанию. Это все плоды той тяжелой работы, которую Овны выполняли в течение последних лет.
Одновременно с доходами будут расти и расходы, но деньги будут потрачены на благоприятные дела, такие как рождение ребенка или вступление в брак. Овны даже смогут получить возможность выехать за границу, но также возможны проблемы со здоровьем и внезапные визиты к врачу. Поэтому необходимо позаботиться о собственном благополучии и благополучии членов семьи, особенно с 20 октября и до конца года.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется носить на безымянном пальце правой руки красный коралл хорошего качества в золотой оправе, заниматься активным спортом и надевать вещи и аксессуары красного цвета в день Марса — вторник.
Тельцы получат благоприятные возможности и этот год окажется для них продуктивным. Возможна задержка в результатах, поэтому придется приложить дополнительные усилия в работе.
Первая половина года — до 1 мая 2024, может привести к проблемам со здоровьем и последующим финансовым потерям. Тельцы могут столкнуться с такими проблемами, как внезапное увеличение веса, кожная аллергия или укусы насекомых. Поэтому рекомендуется сохранять бдительность и внимание к своему здоровью. Вторая половина года принесет улучшение и долгожданный успех.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется носить на мизинце правой руки опал хорошего качества или бриллиант в золоте, наполнять свое пространство ароматами, уважать женщин, заниматься творчеством, танцами и надевать вещи и аксессуары розового цвета в день Венеры — пятницу.
У Близнецов год будет наполнен взлетами и падениями. В первой половине года — до 1 мая 2024, они проявят большое мужество, уверенность и эффективные навыки общения. У них есть все шансы исполнения желаний и улучшения финансового положения, что также приведет к увеличению зарплаты.
Близнецы будут получать удовольствие от общения и укреплять свои дружеские связи. Для тех Близнецов, которые находятся в деловом партнерстве, вероятен рост в бизнесе. Во второй половине года этот знак Зодиака может столкнуться с трудностями, если будет вовлечен в судебное дело или тяжбу.
Также может увеличиться финансовое бремя, поэтому желательно не давать деньги в долг до конца года. Могут возникнуть проблемы с членами семьи, здоровье матери может ухудшиться, а кроме того, у некоторых представителей знака возможны проблемы с пищеварением и камни в почках. Важно позаботиться о своем здоровье и своих близких. В этот период Близнецы могут отправиться в другую страну по работе и это сулит им прекрасные возможности.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется при возможности носить латунь, камни (изумруд, турмалин, нефрит, зеленый циркон) и одежду зеленого цвета, особенно по средам — день Меркурия, а также употреблять больше зелени и салатов., сажать и ухаживать за неплодоносящими деревьями, зелёными растениями. Это принесет благоприятные результаты.
Для Раков 2024 год предвещает рост и расширение в профессиональной жизни, будь то карьера или бизнес. Год не идеален для внесения каких-либо существенных изменений. Отношения с родственниками мужа/жены будут прагматичными и лишенными теплоты, что может повлиять на близость в отношениях. Совместные активы с партнёром будут расти медленно.
В первой половине года Раки будут наслаждаться профессиональным прогрессом и возможностями, которые позволят увеличить банковский счет и сбережения. Если Рак проживает далеко от семьи из-за работы, то появится возможность перевестись и вернуться к семье.
Вторая половина года — после 1 мая 2024, особенно благоприятна для представительниц женского пола этого знака, которые планируют расширить свою семью и пытаются зачать ребенка. У одиноких Раков во второй половине года возможны романтические знакомства. Студенты преуспеют в учебе. Возможны успехи благодаря высшему образованию при поддержке отца, учителя или наставника.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется носить серебро, лунный камень, жемчуг, а также цвета: молочный, светлый/белый, серебристый, перламутровый, особенно в день Луны — понедельник. Важно почтительное уважение к матери и детям, забота о них. Необходимо вовремя ложиться спать.
Этот год, как и предыдущий, окажется благоприятным и удачливым для Львов. Особенно для новых выпускников, которые хотят начать свою профессиональную жизнь и добиться карьерного роста. Но нужно быть готовым к тому, что возможно придется испытать внезапные взлеты и падения в карьере или общественном имидже и репутации.
В первой половине года Львы будут наслаждаться хорошим здоровьем, привлекательной и влиятельной личностью, а также получат поддержку своего отца или наставника. Будет множество возможностей для путешествий на большие расстояния.
Львы смогут стать прямолинейными в общении. Отношения с партнером могут стать более реалистичными, практичными и обоснованными. Это может разочаровать людей, которые питают сказочные ожидания, но столкнутся с реальностью. В супружеской жизни также могут возникнуть проблемы.
Вторая половина года — после 1 мая 2024, хороша для семейного счастья или покупки нового дома, нового автомобиля или любой другой собственности. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, связанные с горлом. Крайне важно уделять внимание здоровью и проявлять осторожность за рулем. Может пробудиться интерес к исследованиям и тайным знаниям, способствуя развитию исследовательского мышления.
Совет: чтобы заручиться еще большей удачей в этом году, рекомендуется вставать до восхода солнца, почитать и уважать отца, начальника, правителя. Сажать деревья с могучими стволами (как могучий дуб, лиственница). В день солнца — воскресенье, носить медь и золото, камни рубин (заменитель гранат, красный турмалин, циркон), а также цвета: красный, золотистый оранжевый красно-оранжевый.
Этот год может быть не особенно благоприятным для Дев. Они могут проявиться более консервативным, прямолинейным человеком, порой даже сухим и агрессивным. Таким образом, на них влияют транзиты. Нужно постараться быть мягче и добрее. Могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как повышенная сухость тела или другие недомогания, вызванные аналогичными причинами, включая укусы собак.
В первой половине года будут присутствовать неопределенность и препятствия, особенно в личной жизни. Существует высокая вероятность того, что в этот период Девы могут полностью пренебречь собой и их приоритеты будут расставлены в пользу других людей.
Девы могут недооценивать собственную ценность и бороться с неуверенностью в себе. Могут быть чрезмерно зациклены на отношениях или своем партнере, тем самым создавая ему дискомфорт. Кроме того, существует значительный риск столкнуться с неверностью или обманом в романтических отношениях. Не стоит забывать о себе, важно постараться доверять людям.
Уже во второй половине года — после 1 мая 2024, Девы почувствуют облегчение от всех внезапных проблем и тайных страхов, будут склонны к религии, возможно отправятся в религиозную поездку или паломничество. Одинокие представители знака даже могут вступить в брак.
Совет: чтобы заручиться поддержкой удачи в этом году, рекомендуется по возможности носить латунь, камни (изумруд, турмалин, нефрит, зеленый циркон) и одежду зеленого цвета, особенно по средам — день Меркурия.
Также употреблять больше зелени и салатов. Сажать и ухаживать за неплодоносящими деревьями, зелёными растениями. Это принесет благоприятные результаты. Особенно благоприятны медитации, направленные на остановку ума, общение и помощь студентам.
Этот год принесет хорошие плоды студентам, изучающим гуманитарные науки, занятым исследованиями и тем, кто интересуется оккультными науками. Но они должны быть последовательны в своей тяжелой работе, чтобы получить наилучший результат. Также у некоторых представителей знака Весов может усилиться чувство неуверенности и страха.
Могут возникнуть проблемы со здоровьем, такие как желудочные инфекции, проблемы с почками или печенью. Забота о здоровье для Весов должна быть приоритетной в этом году. Также пробудится духовная сторона, которая может вдохновить отправиться в священное путешествие или паломничество.
Первая половина года подходит для исполнения желаний, прогресса в бизнесе. Весам, желающим расширить свою семью и завести детей, этот год принесет потенциал благословения и самореализации. Те, кто подходит к своим отношениям небрежно — столкнутся с различными трудностями, в то время как искренние в своих эмоциях укрепят свою связь.
Вторая половина — после 1 мая 2024, может принести увеличение банковского счета и сбережений, а также благоприятна для увеличения размера семьи. Также может быть пополнение, связанное с браком или рождением ребенка.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется носить на мизинце правой руки опал хорошего качества или бриллиант в золоте, наполнять свое пространство ароматами, заниматься творчеством, танцами и надевать вещи, аксессуары розового цвета в день Венеры — пятницу.
Год обещает Скорпионам множество позитивных перемен в жизни. Возможны трудности в таких областях, как образование, личная жизнь и дети. Влюбленным рекомендуется уделять приоритетное внимание открытому и ясному общению, чтобы избежать недоразумений.
Крайне важно проявлять осторожность в отношении финансовых вложений: избегать спекулятивной деятельности или азартных игр в течение всего года. Будущим матерям-Скорпионам рекомендуется быть особенно бдительными.
Первая половина года благоприятна для профессиональной деятельности и позитивных изменений в работе, особенно тем, кто работает в сфере обслуживания или по найму. Появится возможность получить поддержку своих наставников и признательность начальства.
В то же время может произойти увеличение долгов, конфликты с романтическим партнером, проблемы со здоровьем, такие как ожирение, увеличение веса и проблемы с печенью. Поэтому рекомендуется быть внимательным к своему здоровью и не ввязываться в ненужные конфликты.
Во второй половине года — с 1 мая 2024, у Скорпионов появится прекрасная возможность превратить романтические отношения в брак, особенно у тех, кто желает вступить в брак по любви, но сталкивается с препятствиями в лице родителей или родственников.
Одновременно с этим Скорпионы могут чувствовать недостаток радости и счастья. Но в то же время возможно получение финансовых выгод, таких как покупка недвижимости или автомобиля. Необходимо особенно позаботиться о своем здоровье с 20 октября, и до конца года.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется носить на безымянном пальце правой руки красный коралл хорошего качества в золотой оправе, заниматься активным спортом и надевать вещи и аксессуары красного цвета в день Марса — вторник.
Год сулит множество взлетов и падений. Стрельцов может посещать чувство оторванности от родины и домашнего очага. Ожидается профессиональный успех, но вместе с этим и чувство неудовлетворенности в достижениях.
Первая половина года принесет Стрельцам много удачи. Особенно этот год окажется плодотворным для родителей, влюбленных и студентов-Стрельцов. Они получат счастье от всех сфер жизни. Студенты будут хорошо учиться, у одиноких людей может произойти любовная встреча, родители будут гордиться достижениями своих детей или же у них появится возможность стать родителями.
Также это время принесет удачу и поддержку отца, наставника, религиозность, дальние путешествия или паломничество и даже может привести к некоторым профессиональным изменениям в жизни.
Вторая половина года — после 1 мая 2024, окажется менее удачной и может привести к неприятностям, увеличению проблем со здоровьем и способствовать накоплению долгов. Но этот период окажется полезным для восстановления самооценки и уверенности в себе.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется в четверг — день Юпитера, надеть на указательный палец золотое кольцо с желтым сапфиром (желтый топаз, желтый циркон), а также носить цвета: желтый, коралловый, золотистый. Делать пожертвования духовным организациям и людям, кормить лебедей, голубей, рыб.
Благоприятный год для увеличения банковского баланса и сбережений. Вся жизнь в 2024 году будет вращаться вокруг семьи и семейных ценностей. Основная концентрация будет направлена на накопление богатства и развитие собственности. Однако это стремление может привнести в жизнь множество неопределенностей.
В течение первой половины года внимание Козерога будет сосредоточено на покупке недвижимости или строительстве дома, хотя на этом пути возникнут препятствия. Это принесет много неопределенности, внезапных проблем и препятствий, но окажется плодотворным во второй половине, после 1мая 2024.
Вторая половина года окажется благоприятной, в особенности для студентов-Козерогов, и потенциально откроет возможности для получения образования в зарубежных странах. Тем не менее, родителям-Козерогам, возможно, потребуется неоднократно посещать больницы или врачей по поводу здоровья своих детей.
Одинокие Козероги могут иметь романтическую встречу с кем-то из далекого места или другой страны. Также этот период может даже облегчить такие начинания, как строительство дома или покупка автомобиля.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется регулярно носить одежду фиолетового и черного цвета. Необходимо помогать пожилым и нуждающимся, сосредоточиться на самодисциплине, режиме дня и правильном питании.
Благоприятный год для достижения личных и профессиональных целей. Первая половина года придаст уверенности и смелости, что окажет большое влияние на общение. Водолей станет более дипломатичным и сможет донести свои мысли до других людей, но стоит быть аккуратным: это также может привести к привычке слишком много лгать. Рекомендуется быть очень внимательным за рулем и в поездках на работу.
Вторая половина года — после 1 мая 2024 года, благоприятна для представителей знака, которые хотят вступить в брак, а также для тех, кто желает выбрать вариант делового партнерства. Водолей получит положительный результат от этого партнерства во второй половине года.
Занятые в сфере труда по найму или обслуживания также испытают рост в своей профессиональной жизни во второй половине года. Стоит позаботиться о своем здоровье. Возможны вложения в строительство дома, покупку недвижимости или другие благоприятные домашние события и мероприятия.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется носить на среднем пальце правой руки голубой сапфир (аметист, бирюза, синий циркон). Важно поддерживать счастье и благополучие партнеров и работников, поскольку это привлечет благословение Сатурна. Кроме того, рекомендуется кормить ворон по субботам, воздержаться от употребления алкоголя, рыбы, яиц и не вегетарианской пищи.
Для Рыб год может показаться сложным. Они могут стать немного эгоистичными и зацикленным на себе, поэтому могут появиться проблемы в сфере партнёрства из-за своего невежества и грубого поведения по отношению к своему партнеру.
Появится желание путешествовать в чужие страны или отдаленные места, чтобы изолироваться от мира. Может возникнуть желание инвестировать свои деньги на чужих территориях. Однако рекомендуется проявлять осторожность в отношении финансов.
Первая половина года подчеркнет важность семьи и семейных ценностей, что приведет к увеличению сбережений и банковского баланса. Более того, коммуникативные навыки будут наполнены мудростью и влиянием.
Вторая половина — после 1 мая 2024, будет оказывать влияние через свое общение и опыт укрепления отношений. Связь с младшими братьями и сестрами также будет укрепляться, представители знака могут отправиться в многочисленные поездки на короткие расстояния или паломничества.
Для Рыб, работающих учителями, консультантами или журналистами, особенно в зарубежных странах, этот год будет весьма благоприятным для их профессионального роста и улучшения общественного имиджа.
Совет: чтобы заручиться удачей в этом году, рекомендуется в четверг — день Юпитера, надеть на указательный палец золотое кольцо с желтым сапфиром (желтый топаз, желтый циркон), а также носить цвета: желтый, коралловый, золотистый. Делать пожертвования, кормить лебедей, голубей, рыб.