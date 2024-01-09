Тюменский астролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в 2024 году

Также может увеличиться финансовое бремя, поэтому желательно не давать деньги в долг до конца года. Могут возникнуть проблемы с членами семьи, здоровье матери может ухудшиться, а кроме того, у некоторых представителей знака возможны проблемы с пищеварением и камни в почках. Важно позаботиться о своем здоровье и своих близких. В этот период Близнецы могут отправиться в другую страну по работе и это сулит им прекрасные возможности.