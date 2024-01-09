nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

В Тюмени начали выпускать нетающее мороженое

Тюменская компания начала выпускать нетающее мороженое

9 января 2024, 07:34
Фото: 1MI

В Тюмени начали выпускать нетающее мороженое

Сублимированное мороженое начали поставлять в школу №92 и продавать через маркетплейсы. Что собой представляет этот продукт — рассказал коммерческий директор компании «Грин Лайф» Алексей Пантелеев РБК Тюмень.

Сублимированное мороженое — это обезвоженный продукт, который не теряет формы и цвета, но при этом имеет меньший объем. Такой продукт не боится жары, поэтому не тает.

Мороженое планировалось выпустить в продажу в мае 2023 года, но тестирование и разработка заняли больше времени, чем рассчитывалось.

«Этот продукт непростой в производстве. Мороженое получалось хрупким, поэтому мы тестировали оптимальное соотношение компонентов, чтобы оно сохраняло все свои свойства и было более устойчивым», — рассказал Пантелеев.
Под Тюменью выставили на продажу бизнес по производству грибов
Узнать подробнее

Сейчас мороженое поставляется в школу №92 и реализуется через маркетплейсы, но в дальнейшем производитель планирует выйти и на крупные торговые сети.

РБК Тюмень уточняет, что в проект были инвестированы 400 миллионов рублей, 50 из которых — займ от «Инвестиционного агентства Тюменской области».

Ранее «Наш город» сообщал, что «Фармасинтез-Тюмень» планирует в этом году начать выпуск гормональных препаратов. Производственные мощности составят более 5 миллионов упаковок в год.

Читайте также:
Черную икру в промышленных масштабах начнут производить в Тюменской областиСовладелец тюменского завода разбогател за год на 2,83 миллиарда долларовТюменский аккумуляторный завод попал под санкции США
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Производство#Еда#Продукты#Завод#Сублимированные продукты#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры
Сегодня, 06:55
Тюменцы ждут по два часа общественный транспорт из-за новой схемы движения автобусов
Сегодня, 04:37
В Тюмени выставили на продажу крупный торговый центр
Сегодня, 04:31
«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников
Сегодня, 07:40
На Тюмень надвигается опасная погода
Сегодня, 01:11
Тюменский астролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в 2024 году
Сегодня, 01:02