Тюменская компания начала выпускать нетающее мороженое

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Сублимированное мороженое — это обезвоженный продукт, который не теряет формы и цвета, но при этом имеет меньший объем. Такой продукт не боится жары, поэтому не тает.
Мороженое планировалось выпустить в продажу в мае 2023 года, но тестирование и разработка заняли больше времени, чем рассчитывалось.
«Этот продукт непростой в производстве. Мороженое получалось хрупким, поэтому мы тестировали оптимальное соотношение компонентов, чтобы оно сохраняло все свои свойства и было более устойчивым», — рассказал Пантелеев.
Сейчас мороженое поставляется в школу №92 и реализуется через маркетплейсы, но в дальнейшем производитель планирует выйти и на крупные торговые сети.
РБК Тюмень уточняет, что в проект были инвестированы 400 миллионов рублей, 50 из которых — займ от «Инвестиционного агентства Тюменской области».
Ранее «Наш город» сообщал, что «Фармасинтез-Тюмень» планирует в этом году начать выпуск гормональных препаратов. Производственные мощности составят более 5 миллионов упаковок в год.