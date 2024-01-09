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Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Тюмень вошла в число лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем

Тюмень попала в число лидеров по развитию «умного» транспорта

9 января 2024, 03:05
Фото: 1MI

Тюмень вошла в число лидеров по внедрению интеллектуальных транспортных систем

В 2023 году в 57 городских агломерациях страны в рамках «Безопасные качественные дороги» внедрялись интеллектуальные транспортные системы. На это потратили более 5 миллиардов рублей, сообщает Росавтодор.

Изначально в 2023 году ИТС начали внедрять в семи регионах: Владимирской, Калининградской, Челябинской, Ярославской, Омской и Липецкой областях, а также в Мордовии. При этом, в лидеры выбились Тюменская, Сочинская, Тульская, Белгородская Красноярская, Сургутская, Пермская и Казанская агломерации.

В Тюмени модернизировали ситуационный центр, который следит за работой общественного транспорта. Для этого было закуплено оборудование, с помощью которого специалисты контролируют движение пригородных и междугородных автобусов.

Также в Тюмени за два года модернизировали семь сложных перекрестков. Так, на перекрестке на выезде из микрорайона Березняковского установили шесть камер, изображения с которых обрабатываются нейросетями.

Ранее «Наш город» рассказал, когда в Тюмени построят тоннель в районе ж/д вокзала. На разработку проекта выделили 44 миллиона рублей.

На строительство дорог в тюменской Зареке выделили 1,2 миллиарда рублей
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