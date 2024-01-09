Тюмень попала в число лидеров по развитию «умного» транспорта

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Изначально в 2023 году ИТС начали внедрять в семи регионах: Владимирской, Калининградской, Челябинской, Ярославской, Омской и Липецкой областях, а также в Мордовии. При этом, в лидеры выбились Тюменская, Сочинская, Тульская, Белгородская Красноярская, Сургутская, Пермская и Казанская агломерации.
В Тюмени модернизировали ситуационный центр, который следит за работой общественного транспорта. Для этого было закуплено оборудование, с помощью которого специалисты контролируют движение пригородных и междугородных автобусов.
Также в Тюмени за два года модернизировали семь сложных перекрестков. Так, на перекрестке на выезде из микрорайона Березняковского установили шесть камер, изображения с которых обрабатываются нейросетями.
Ранее «Наш город» рассказал, когда в Тюмени построят тоннель в районе ж/д вокзала. На разработку проекта выделили 44 миллиона рублей.