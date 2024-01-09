Тобольск — забытый родной город Александра Абдулова

Александр родился 29 мая 1953 года в небольшом городе Тобольске. Его детство там было недолгим, потому что вскоре после рождения семья переехала в Фергану, город в Узбекистане. Интересно, что Александр никогда не признавал Тобольск своим родным городом, несмотря на то, что его отец, Гавриил Абдулов, внес значительный вклад в развитие театра в Тобольске, пишет «КП-Тюмень».