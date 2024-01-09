С 3 по 8 января на выставке-форуме «Россия» побывали почти миллион гостей

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
«Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувство гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям», — отметила генеральный директор АНО «Выставка достижений „Россия“ Наталья Виртуозова. Она также выразила посетителям благодарность за интерес, проявленный к проекту, и напомнила, что выставка продолжит развиваться: на площадках предусмотрели еще много интересных мероприятий. Об этом пишет gazeta.ru.
Выставка «Россия» вновь начала принимать посетителей 3 января после двухдневного технического перерыва. Этот период был отведен для обновления экспозиций и подготовки в первую очередь к встрече юных гостей. Для детей приготовили впечатляющую новогоднюю программу. Например, павильон № 2 «Сбер» организовал для ребят мастер-классы по созданию новогоднего мультфильма. Юные мультипликаторы создавали персонажей, сочиняли для них характеры и диалоги, а затем создавали анимацию на специальном мультипликационном станке.
Ярким событием программы стал фестиваль «Русская зима», который проводили в лучших национальных традициях: с использованием сюжетов из сказок, призванных напомнить о единстве народов России. Помимо игр и мастер-классов, на территории конного клуба ВДНХ можно посетить выступления диджеев, музыкантов и акробатов, а также увидеть мультимедийное шоу.
Грандиозные парады Дедов Морозов привлекли как взрослых, так и детей: эти шествия зимних волшебников из разных регионов России оказались по-настоящему ярким зрелищем.
5 января на выставке чествовали четырехмиллионную гостью — Дарью Молодцову из Тулы. От АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“ и Минсельхоза РФ девушке передали призы: сертификат на экскурсию по лучшим винодельням и виноградникам России и туристическую поездку по Краснодарскому краю. Теперь Дарья вместе с друзьями отправится в путешествие по Краснодару, Анапе, Сочи и Красной Поляне.