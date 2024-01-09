С 3 по 8 января на выставке-форуме «Россия» побывали почти миллион гостей

«Наша выставка посвящена людям. Она про единство, про нашу Родину и про то, что успехи России начинаются с каждого из нас. Уверена, что гости после осмотра экспозиций испытывают чувство гордости за нашу страну, сопричастности к достижениям», — отметила генеральный директор АНО «Выставка достижений „Россия“ Наталья Виртуозова. Она также выразила посетителям благодарность за интерес, проявленный к проекту, и напомнила, что выставка продолжит развиваться: на площадках предусмотрели еще много интересных мероприятий. Об этом пишет gazeta.ru.