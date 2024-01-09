Метель, сильный ветер и снежные заносы ожидаются в Тюменской области 10 января

По данным Тюменского ЦГМС, на юге области 10 января днем будет облачно и снежно. На юго-востоке региона пройдут снегопады. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 7 до 12 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать до 17 м/с.



В связи с прогнозируемыми метеоусловиями тюменцев просят быть более осторожными и внимательными при нахождении на улице и звонить на 112 в случае возникновения экстренных ситуаций.