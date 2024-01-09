nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Тюменцев предупредили о резком ухудшении погоды 10 января

Метель, сильный ветер и снежные заносы ожидаются в Тюменской области 10 января

9 января 2024, 09:16
Фото: 1MI

Тюменцев предупредили о резком ухудшении погоды 10 января

В среду, 10 января, на территории Тюменской области ожидаются неблагоприятные погодные условия — штормовой ветер, метели и снежные заносы. Об этом предупредили в региональном главке МЧС.

По данным Тюменского ЦГМС, на юге области 10 января днем будет облачно и снежно. На юго-востоке региона пройдут снегопады. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный от 7 до 12 м/с. В отдельных районах порывы ветра могут достигать до 17 м/с.

В связи с прогнозируемыми метеоусловиями тюменцев просят быть более осторожными и внимательными при нахождении на улице и звонить на 112 в случае возникновения экстренных ситуаций.

Читайте также:
Россияне продолжают заболевать COVID-19. Как обстоят дела в Тюменской области?«Все, я ухожу!»: как избежать импульсивного увольнения в начале 2024 годаВ Тюмени состоится традиционный чемпионат по автомобильному спорту
#Общество#Ирина Швецова#Погодные условия#Ухудшение погодных условий
Подпишитесь
«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры
Сегодня, 06:55
Тюменцы ждут по два часа общественный транспорт из-за новой схемы движения автобусов
Сегодня, 04:37
«Бомбили, сын погиб»: родные полгода разыскивают бойца СВО из Тюменской области
Сегодня, 11:35
«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников
Сегодня, 07:40
«Все, я ухожу!»: как тюменцам избежать импульсивного увольнения в начале 2024 года?
Сегодня, 08:25
Тюменский астролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в 2024 году
Сегодня, 01:02