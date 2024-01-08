nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

Тюменская область вошла в пятерку регионов с лучшими термальными курортами

Тюменские горячие источники вошли в число лучших в России

8 января 2024, 05:16
Фото: 2 ГИС

Тюменская область вошла в пятерку регионов с лучшими термальными курортами

Тюменская область вошла в пятерку регионов России с самыми популярными термальными курортами. Такие данные указаны в исследовании, которое провели специалисты сервиса путешествий tutu.ru.

На территории региона располагаются более 20 термальных комплексов с минеральной водой, богатой минералами. Температура воды в горячих источникам не опускается в течение всего года ниже 36 градусов.

Также в число российских регионов с известными термальными курортами вошли Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Бурятия и Краснодарский край.

Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы тюменские термальные курорты подняли цены почти в два раза. Стоимость отдыха возросла до пяти тысяч рублей.

Читайте также:
Стало известно, когда в Тюмени построят тоннель в районе ж/д вокзалаНа Тюменскую область надвигаются метель и штормовой ветер35-градусные морозы ударят в Тюменской области в ночь на Рождество
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Горячий источник#Рейтинг#Исследование
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
3 января, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
3 января, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31