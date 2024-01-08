Тюменские горячие источники вошли в число лучших в России

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
На территории региона располагаются более 20 термальных комплексов с минеральной водой, богатой минералами. Температура воды в горячих источникам не опускается в течение всего года ниже 36 градусов.
Также в число российских регионов с известными термальными курортами вошли Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Бурятия и Краснодарский край.
Ранее «Наш Город» писал, что в новогодние каникулы тюменские термальные курорты подняли цены почти в два раза. Стоимость отдыха возросла до пяти тысяч рублей.