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Posted Вчера, 16:03

Published Вчера, 16:03

Modified Вчера, 16:05

Updated Вчера, 16:05

Трассу Тюмень — Омск планируют расширить до четырех полос к 2034 году

«Трасса смерти» Тюмень — Омск станет четырехполосной

7 января 2024, 16:03
Фото: 1MI

Трассу Тюмень — Омск планируют расширить до четырех полос к 2034 году

Тюменские чиновники хотят расширить до четырех полос трассу, соединяющую Тюмень и Омск. Работы по приведению дороги в нормативное состояние прописаны в планах на ближайшие 10 лет — до 2034 года.

Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на документ правительства Тюменской области по прогнозам развития дорожной сети. Согласно ему, трассу полностью приведут к состоянию дороги первой категории — по такой в сутки проезжают не меньше 14 тысяч автомобилей.

Конечно, речь только о том участке трассы, который находится в границах Тюменской области.

Ранее, напомним, «Наш город» рассказывал о жалобах на состояние трассы, которые прозвучали во время Прямой линии с Владимиром Путиным. Ему рассказали о высокой аварийности на двухполосном участке дороги. Президент, в свою очередь, поручил Министерству транспорта изучить этот участок и включить его в процесс реновации.

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#Тюмень#Тюменская область#Автомобили#Дороги#Трасса Тюмень - Омск#Владимир Путин#Омск#Прямая линия#Тюмень - Омск#Инна Доровская
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