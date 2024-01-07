«Трасса смерти» Тюмень — Омск станет четырехполосной

Posted Вчера, 16:03
Published Вчера, 16:03
Modified Вчера, 16:05
Updated Вчера, 16:05
Об этом сообщает 72.RU со ссылкой на документ правительства Тюменской области по прогнозам развития дорожной сети. Согласно ему, трассу полностью приведут к состоянию дороги первой категории — по такой в сутки проезжают не меньше 14 тысяч автомобилей.
Конечно, речь только о том участке трассы, который находится в границах Тюменской области.
Ранее, напомним, «Наш город» рассказывал о жалобах на состояние трассы, которые прозвучали во время Прямой линии с Владимиром Путиным. Ему рассказали о высокой аварийности на двухполосном участке дороги. Президент, в свою очередь, поручил Министерству транспорта изучить этот участок и включить его в процесс реновации.