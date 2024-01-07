«Трасса смерти» Тюмень — Омск станет четырехполосной

Ранее, напомним, «Наш город» рассказывал о жалобах на состояние трассы, которые прозвучали во время Прямой линии с Владимиром Путиным. Ему рассказали о высокой аварийности на двухполосном участке дороги. Президент, в свою очередь, поручил Министерству транспорта изучить этот участок и включить его в процесс реновации.