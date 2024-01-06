В праздник Рождества тюменцев довезут бесплатно до дома

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Как сообщили в администрации города, после церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте.
АО «ТПАТП № 1» будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия 3 автобусами вместимостью от 100 пассажиров и 1 автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 8 января на площади 400-летия пройдет забег Снегурочек.