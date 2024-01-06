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Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В праздник Рождества тюменцев довезут бесплатно до дома

В праздник Рождества тюменцев довезут бесплатно до дома

6 января 2024, 04:44
Фото: 1MI
В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, по Тюмени будут курсировать бесплатные автобусные маршруты.
Сюжет
Проезд
Фото: Администрация Тюмени

Как сообщили в администрации города, после церковной службы, в ночь с 6 на 7 января 2024 года в (02:00) верующие смогут вернуться домой на городском транспорте.

АО «ТПАТП № 1» будет организовано транспортное обслуживание данного мероприятия 3 автобусами вместимостью от 100 пассажиров и 1 автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный.

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