Губернатор Моор празднует сегодня 50-летие

На должность он был назначен в 2018 году указом президента России сроком на пять лет. До этого времени работал в банковской сфере. В 2001 году был назначен на должность заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области. В 2011 году — избран на пост главы администрации Тюмени.