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Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Губернатор Моор празднует сегодня свой юбилей

Губернатор Моор празднует сегодня 50-летие

6 января 2024, 10:12
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Моор празднует сегодня свой юбилей

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 6 января, празднует свой юбилейный, 50-й День рождения. Это уже шестой День рождения, который Александр Моор отмечает в статусе главы региона.

На должность он был назначен в 2018 году указом президента России сроком на пять лет. До этого времени работал в банковской сфере. В 2001 году был назначен на должность заместителя директора департамента экономики администрации Тюменской области. В 2011 году — избран на пост главы администрации Тюмени.

Осенью 2023 года состоялись выборы губернатора Тюменской области, в ходе которых Александр Моор был избран на второй срок. Он получил голоса 78,77% избирателей.

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