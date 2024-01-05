В Тюмени за год ОСАГО подорожало на 23%

Средняя стоимость ОСАГО составила 7 тысяч 732 рубля, что больше на 23% по сравнению с 2022 годом. По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, самый дешевый полис можно было приобрести только при соблюдении множества условий, а именно — наличия солидного безаварийного водительского стажа и скромной малолитражки.