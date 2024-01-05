В Тюмени за год ОСАГО подорожало на 23%

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Средняя стоимость ОСАГО составила 7 тысяч 732 рубля, что больше на 23% по сравнению с 2022 годом. По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, самый дешевый полис можно было приобрести только при соблюдении множества условий, а именно — наличия солидного безаварийного водительского стажа и скромной малолитражки.
Что касается выплат по ОСАГО, то за год размер компенсаций увеличился почти на 21% и достиг 99,4 тысячи рублей.
В этом году, по мнению экспертов, стоимость ОСАГО будет зависеть от ситуации с поставкой автозапчастей и курса рубля. Если эти показатели будут стабильны, то подорожания ОСАГО не произойдет, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области менее четверти семей могут позволить себе покупку в кредит и содержание нового автомобиля стоимостью 1 миллион рублей. Доля семей, которые могут приобрести в кредит авто стоимость более 2,6 миллионов рублей, в регионе не превышает 7,2%.