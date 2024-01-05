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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

В Тюмени за год стоимость ОСАГО выросла на 23%

В Тюмени за год ОСАГО подорожало на 23%

5 января 2024, 06:18
Фото: 1MI

В Тюмени за год стоимость ОСАГО выросла на 23%

В Тюмени за последний год стоимость полисов ОСАГО увеличилась более чем на 20%. Причиной подорожания стали рост цен автозапчасти, стоимости ремонта и введенный Центробанком в сентябре 2022 года новый расширенный коридор базового тарифа ОСАГО.

Средняя стоимость ОСАГО составила 7 тысяч 732 рубля, что больше на 23% по сравнению с 2022 годом. По словам генерального директора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, самый дешевый полис можно было приобрести только при соблюдении множества условий, а именно — наличия солидного безаварийного водительского стажа и скромной малолитражки.

Что касается выплат по ОСАГО, то за год размер компенсаций увеличился почти на 21% и достиг 99,4 тысячи рублей.

В этом году, по мнению экспертов, стоимость ОСАГО будет зависеть от ситуации с поставкой автозапчастей и курса рубля. Если эти показатели будут стабильны, то подорожания ОСАГО не произойдет, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области менее четверти семей могут позволить себе покупку в кредит и содержание нового автомобиля стоимостью 1 миллион рублей. Доля семей, которые могут приобрести в кредит авто стоимость более 2,6 миллионов рублей, в регионе не превышает 7,2%.

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