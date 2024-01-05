В Тюмени в январе выпала половина месячной нормы снега

В Тюмени за пять дней января выпала почти половина месячной нормы снега

В Тюмени за первые дни января выпала почти половина месячной нормы осадков. Только за минувшие сутки с городских улиц было вывезено более 50 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

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