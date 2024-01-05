В Тюмени в январе выпала половина месячной нормы снега

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:12
По его словам, несмотря на праздничные каникулы, ежедневно на уборку улично-дорожой сети выходит около 600 единиц техники и 316 дорожных рабочих. Их задача — расчистка дорог и ликвидация колейности. Для вывоза снега на полигоны максимально задействована вся привлеченная техника.
«Основная задача для подрядчиков сегодня — прометание и очистка дорог от снега, вывоз его на полигоны. Небольшое количество транспорта в городе позволяет активно работать дорожным звеньям не только ночью, но и днём», — отметил Руслан Кухарук.
Между тем горожане жалуются на снежные завалы в городе. О сугробах сообщают жители улицы Новосибирской, Чаплина, Мельникайте, Олимпийской и т. д.
Согласно прогнозам синоптиков Gismeteo, снегопады в Тюмени ожидаются на протяжении ближайших двух недель. В понедельник, 8 января, в областной столице выпадет 5,9 мм снега, в среду, 10 января, — 6,9 мм. За два дня 15 и 18 января синоптики прогнозируют выпадение более 20 мм снега.