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В Тюмени за пять дней января выпала почти половина месячной нормы снега

В Тюмени в январе выпала половина месячной нормы снега

5 января 2024, 07:10
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени за пять дней января выпала почти половина месячной нормы снега

В Тюмени за первые дни января выпала почти половина месячной нормы осадков. Только за минувшие сутки с городских улиц было вывезено более 50 тысяч кубометров снега. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, несмотря на праздничные каникулы, ежедневно на уборку улично-дорожой сети выходит около 600 единиц техники и 316 дорожных рабочих. Их задача — расчистка дорог и ликвидация колейности. Для вывоза снега на полигоны максимально задействована вся привлеченная техника.

«Основная задача для подрядчиков сегодня — прометание и очистка дорог от снега, вывоз его на полигоны. Небольшое количество транспорта в городе позволяет активно работать дорожным звеньям не только ночью, но и днём», — отметил Руслан Кухарук.

Между тем горожане жалуются на снежные завалы в городе. О сугробах сообщают жители улицы Новосибирской, Чаплина, Мельникайте, Олимпийской и т. д.

Согласно прогнозам синоптиков Gismeteo, снегопады в Тюмени ожидаются на протяжении ближайших двух недель. В понедельник, 8 января, в областной столице выпадет 5,9 мм снега, в среду, 10 января, — 6,9 мм. За два дня 15 и 18 января синоптики прогнозируют выпадение более 20 мм снега.

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