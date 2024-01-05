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Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

В Тобольске ГАЗель залетела под стоящую на обочине фуру

В Тобольске ГАЗель залетела под фуру. Видео

5 января 2024, 12:27
Фото: тг-канал Тюмень

В Тобольске ГАЗель залетела под стоящую на обочине фуру

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, 5 января, на проспекте Дзираева в Тобольске. По словам очевидцев, водитель ГАЗели залетел под фуру, стоящую на обочине.
Сюжет
ДТП
Видео: тг-канал Тюмень

На месте происшествия работают медики скорой помощи, информации о пострадавших и погибших нет. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.

Добавлено в 20:01: 31-летний водитель ГАЗели доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Вагайском районе на 138-м километре трассы Аромашево — Вагай столкнулись Peugeot и Toyota. Водитель первой иномарки выехала на встречную полосу движения. В аварии погибла пассажирка Peugeot, водитель Peugeot и водитель Toyota получили травмы.

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