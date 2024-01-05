В Тобольске ГАЗель залетела под фуру. Видео

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Вагайском районе на 138-м километре трассы Аромашево — Вагай столкнулись Peugeot и Toyota. Водитель первой иномарки выехала на встречную полосу движения. В аварии погибла пассажирка Peugeot, водитель Peugeot и водитель Toyota получили травмы.