В Тобольске ГАЗель залетела под фуру. Видео

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
На месте происшествия работают медики скорой помощи, информации о пострадавших и погибших нет. Официальные комментарии ГИБДД ожидаются.
Добавлено в 20:01: 31-летний водитель ГАЗели доставлен в больницу с тяжелыми травмами.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Вагайском районе на 138-м километре трассы Аромашево — Вагай столкнулись Peugeot и Toyota. Водитель первой иномарки выехала на встречную полосу движения. В аварии погибла пассажирка Peugeot, водитель Peugeot и водитель Toyota получили травмы.