Автодорога Тюмень — Тобольск станет четырехполосной

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей на ремонт дорог. Денежные средства рассчитаны на три года — на 2024 год предусмотрено 0,59 миллиардов рублей, на 2025 год — 1,2 миллиарда, на 2026 год — 0,4 миллиарда рублей.