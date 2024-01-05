Автодорога Тюмень — Тобольск станет четырехполосной

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:28
Также в числе важных дорожные проектов — работы по строительству Южного обхода города.
«Объездная дорога Тюмени на данный момент сильно перегружена. Сегодня областные власти совместно с федеральными коллегами обсуждают проект строительства новой трассы, которая в перспективе свяжет две федеральные трассы — из Екатеринбурга в Тюмень и Тюмень в направлении Омска», — пояснил губернатор.
По словам Александра Моора, чтобы связать развязку с Фармана Салманова и сделать кольцо в Тюменской слободе, необходимо изъять земельный участок у собственника. В настоящее время собственник не соглашается с оценкой, предложенной властями.
«Вероятнее всего, будем определять стоимость и решать вопрос через суд. Но это потребует определенных временных затрат», — пояснил Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей на ремонт дорог. Денежные средства рассчитаны на три года — на 2024 год предусмотрено 0,59 миллиардов рублей, на 2025 год — 1,2 миллиарда, на 2026 год — 0,4 миллиарда рублей.