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Published Сегодня, 05:15

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Updated Сегодня, 05:28

Автодорогу Тюмень — Тобольск расширят до четырех полос

Автодорога Тюмень — Тобольск станет четырехполосной

5 января 2024, 05:15
Фото: 1MI

Автодорогу Тюмень — Тобольск расширят до четырех полос

Планами по реконструкции трассы, строительству в регионе новых автодорог, мостов поделился губернатор Тюменской области Александр Моор. По его словам, задачи по расширению трассы Тюмень — Тобольск, строительству моста через Иртыш, развязок на повороте на Абалак находятся в числе приоритетных.

Также в числе важных дорожные проектов — работы по строительству Южного обхода города.

«Объездная дорога Тюмени на данный момент сильно перегружена. Сегодня областные власти совместно с федеральными коллегами обсуждают проект строительства новой трассы, которая в перспективе свяжет две федеральные трассы — из Екатеринбурга в Тюмень и Тюмень в направлении Омска», — пояснил губернатор.

По словам Александра Моора, чтобы связать развязку с Фармана Салманова и сделать кольцо в Тюменской слободе, необходимо изъять земельный участок у собственника. В настоящее время собственник не соглашается с оценкой, предложенной властями.

«Вероятнее всего, будем определять стоимость и решать вопрос через суд. Но это потребует определенных временных затрат», — пояснил Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область получит из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей на ремонт дорог. Денежные средства рассчитаны на три года — на 2024 год предусмотрено 0,59 миллиардов рублей, на 2025 год — 1,2 миллиарда, на 2026 год — 0,4 миллиарда рублей.

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