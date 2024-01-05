Авиадиспетчер из Тюмени планирует отправиться в космос

39-летний авиадиспетчер из Тюмени Дмитрий Сальков подал заявку на участие в экспедиции, которая отправится на МКС в следующем году.

По словам мужчины, в Роскосмос он направил документы, подтверждающие состояние здоровья и подробную анкету. «Я направил результаты целого комплекса обследований — от проверки на ВИЧ до подробнейшей кардиограммы. В марте 2024 года, если я им подойду, свяжутся и пригласят к себе. Там всем кандидатам предстоит пройти повторную медкомиссию и получить одобрение врачей, сдать внутренний экзамен, пройти испытание в центрифуге и в различных спортивных дисциплинах», — пояснил 72.RU Дмитрий Сальков. Также тюменцу, в случае одобрения его кандидатуры, необходимо будет пройти курс специальной подготовки продолжительностью 6 месяцев. «За состояние своего здоровья не волнуюсь — авиадиспетчеры регулярно проходят расширенные медкомиссии. А спортом я занимаюсь с детства», — признался Дмитрий. Отметим, полет, в котором тюменец планируют принимать участие, состоится в 2025 году. Ранее «Наш Город» писал, что летом прошлого года двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева, обратившаяся к президенту Путину с просьбой посетить космодром Восточный, стала свидетельницей запуска автономной станции «Луна-25». Ее пуск состоялся в начале августа 2023 года. Читайте также: Глава Минприроды исполнил мечту тюменского школьника В утренней перестрелке в Тюмени пострадал один человек. Полиция проводит проверку Тюменцам показали ход работ по реконструкции аэропорта Рощино