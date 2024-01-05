Авиадиспетчер из Тюмени планирует отправиться в космос

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
По словам мужчины, в Роскосмос он направил документы, подтверждающие состояние здоровья и подробную анкету.
«Я направил результаты целого комплекса обследований — от проверки на ВИЧ до подробнейшей кардиограммы. В марте 2024 года, если я им подойду, свяжутся и пригласят к себе. Там всем кандидатам предстоит пройти повторную медкомиссию и получить одобрение врачей, сдать внутренний экзамен, пройти испытание в центрифуге и в различных спортивных дисциплинах», — пояснил 72.RU Дмитрий Сальков.
Также тюменцу, в случае одобрения его кандидатуры, необходимо будет пройти курс специальной подготовки продолжительностью 6 месяцев.
«За состояние своего здоровья не волнуюсь — авиадиспетчеры регулярно проходят расширенные медкомиссии. А спортом я занимаюсь с детства», — признался Дмитрий.
Отметим, полет, в котором тюменец планируют принимать участие, состоится в 2025 году.
Ранее «Наш Город» писал, что летом прошлого года двукратная победительница Национальной технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева, обратившаяся к президенту Путину с просьбой посетить космодром Восточный, стала свидетельницей запуска автономной станции «Луна-25». Ее пуск состоялся в начале августа 2023 года.