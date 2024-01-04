В Тюмень вернулось тепло. Надолго ли?

В Тюмени 5 января днем столбики термометров не опустятся ниже -9…-10, к вечеру похолодает до -21. В канун праздника Рождества в областной столице температура воздуха составит -23…-26, 7 января пойдет снег. Днем температура воздуха составит -12…-13, в темное время суток -24…-25.