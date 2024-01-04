В Тюмень вернулось тепло. Надолго ли?

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
В пятницу, 5 января, днем термометры покажут -11….-16, к вечеру температура воздуха опустится до -26…-31. В течение дня ожидается небольшой снег, изморозь, ветер 3-9 м/с. В воскресенье, 7 января, ночью термометры покажут -31…-27, днем потеплеет до -17…-22. В отдельных районах вероятны осадки в виде небольшого снега.
В Тюмени 5 января днем столбики термометров не опустятся ниже -9…-10, к вечеру похолодает до -21. В канун праздника Рождества в областной столице температура воздуха составит -23…-26, 7 января пойдет снег. Днем температура воздуха составит -12…-13, в темное время суток -24…-25.
Такая погода сохранится до 11 января. 12 января, в пятницу, в Тюмени ударят 30-градусные морозы. В субботу, 13 января, ожидается понижение температуры воздуха до -31.