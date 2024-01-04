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В Тюмени стоимость проживания в отелях выросла за год на 6,1%

Тюменские отели и гостиницы подняли цены на услуги

4 января 2024, 12:11
Фото: 1MI

В Тюмени стоимость проживания в отелях выросла за год на 6,1%

Тюменские отели и гостиницы в минувшем году подняли цены услуги в среднем на 6,1%. Средняя стоимость за размещение в одноместном стандартном номере варьировалась от 600 рублей (хостелы) до 5500 рублей (отели уровня 3* и 4*).

По словам президента Ассоциации «Развитие модульных отелей Вадима Палия, в 2023 году услуги выросли по всем направлениям, но удорожание было плавным. Самым дорогим периодом традиционно стала вторая половина лета, когда туристический поток на российских курортах в целом увеличился на 50%.

По словам владелицы бизнес-отеля «Евразия» Светланы Раца, на рост цен на гостиничные услуги повлияли повышение трат на коммунальные расходы, рост зарплат сотрудников.

«Дефицит кадров приводит к росту зарплат, по некоторым специальностям зарплата растет такими темпами, которые значительно выше официальных данных по инфляции. В этом сложном процессе отельеры используют динамическое ценообразование, учитывающее и спрос, и рост затрат, и состояние платежеспособности населения», — пояснила РБК Тюмень Светлана Раца.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске построят четырехзвездочную гостиницу на 120 номеров со SPA-центром. Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта было подписано в конце декабря.

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