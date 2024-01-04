Тюменские отели и гостиницы подняли цены на услуги

По словам президента Ассоциации «Развитие модульных отелей Вадима Палия, в 2023 году услуги выросли по всем направлениям, но удорожание было плавным. Самым дорогим периодом традиционно стала вторая половина лета, когда туристический поток на российских курортах в целом увеличился на 50%.