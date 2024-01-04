Тюменские дороги сковали 7-балльные пробки

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Движение затруднено на Федюнинского — от Николая Федорова до Червишевского тракта. Там произошло ДТП. Также из-за затор образовался на Мельникайте — от 30 лет Победы до Республики. Из-за аварии затруднено движение на Республике — в районе Текутьевского бульвара.
В пробке также стоят водители на улицах 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Мориса Тореза, Запольной. Парализовано движение на Герцена — от Первомайской до Мориса Тореза, на Первомайской — от Крупской до Герцена, Профсоюзной.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с летальным исходом. В ДТП погиб один человек, еще пять, в числе которых двое детей, получили ранения.