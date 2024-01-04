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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Тюменские дороги сковали 7-балльные пробки

Тюменские дороги сковали 7-балльные пробки

4 января 2024, 12:25
Фото: 2 ГИС
Тепло в Тюмень вернулось вместе с 7-балльными дорожными пробками. Согласно сервису 2 ГИС, в настоящее время городских дорогах зафиксированы множественные заторы.
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ДТП

Движение затруднено на Федюнинского — от Николая Федорова до Червишевского тракта. Там произошло ДТП. Также из-за затор образовался на Мельникайте — от 30 лет Победы до Республики. Из-за аварии затруднено движение на Республике — в районе Текутьевского бульвара.

В пробке также стоят водители на улицах 50 лет ВЛКСМ, Трактовой, Мориса Тореза, Запольной. Парализовано движение на Герцена — от Первомайской до Мориса Тореза, на Первомайской — от Крупской до Герцена, Профсоюзной.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на федеральной трассе Тюмень — Омск произошла массовая авария с летальным исходом. В ДТП погиб один человек, еще пять, в числе которых двое детей, получили ранения.

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