Тюменские дороги сковали 7-балльные пробки

Движение затруднено на Федюнинского — от Николая Федорова до Червишевского тракта. Там произошло ДТП. Также из-за затор образовался на Мельникайте — от 30 лет Победы до Республики. Из-за аварии затруднено движение на Республике — в районе Текутьевского бульвара.