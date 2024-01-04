МИД Франции назвал ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Вопрос относительно ракетных ударов Украины с применением запрещенных кассетных боеприпасов, задали журналисты в рамках ежедневного брифинга представителю внешнеполитического ведомства Франции. Об этом пишет ria.ru.
Данный вопрос был проигнорировал, однако позже представитель МИДа Франции высказался относительно того, что Украина реализует «законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН».
По данным Минобороны РФ, 30 декабря войска киевского режима нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Огонь велся с использованием ракет «Ольха» с кассетной частью и снарядами чешской РСЗО Vampire. При этом, российские системы ПВО сумели отразить большую часть снарядов, но несколько ракет и кассетные части попали в город.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что таким образом ВСУ пытались отвлечь внимание от неудач на фронте и спровоцировать ВС РФ на ответные действия.
Согласно уточненным данным, погибли 25 человек, их них пятеро детей, более 100 человек получили ранения.