МИД Франции назвал ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

По данным Минобороны РФ, 30 декабря войска киевского режима нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Огонь велся с использованием ракет «Ольха» с кассетной частью и снарядами чешской РСЗО Vampire. При этом, российские системы ПВО сумели отразить большую часть снарядов, но несколько ракет и кассетные части попали в город.