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Updated Сегодня, 09:33

МИД Франции назвал ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

МИД Франции назвал ракетные удары Украины по Белгороду законной обороной

4 января 2024, 09:33
Фото: 1MI
Французский МИД назвал ракетные удары Украины по центру Белгорода, в ходе которого погибли 25 человек, законной обороной.

Вопрос относительно ракетных ударов Украины с применением запрещенных кассетных боеприпасов, задали журналисты в рамках ежедневного брифинга представителю внешнеполитического ведомства Франции. Об этом пишет ria.ru.

Данный вопрос был проигнорировал, однако позже представитель МИДа Франции высказался относительно того, что Украина реализует «законное право на оборону в соответствии с 51-й статьей Устава ООН».

По данным Минобороны РФ, 30 декабря войска киевского режима нанесли ракетный удар по центру Белгорода. Огонь велся с использованием ракет «Ольха» с кассетной частью и снарядами чешской РСЗО Vampire. При этом, российские системы ПВО сумели отразить большую часть снарядов, но несколько ракет и кассетные части попали в город.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что таким образом ВСУ пытались отвлечь внимание от неудач на фронте и спровоцировать ВС РФ на ответные действия.

Согласно уточненным данным, погибли 25 человек, их них пятеро детей, более 100 человек получили ранения.

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