В Тюмени за год бензин подорожал более, чем на 6 рублей

По данным сервиса fuelprices, за последний месяц цена на дизель подняла на 65 копеек — до 64 рублей 23 копеек, литр АИ-98 стал стоить дороже на 31 копейку — 67 рублей 49 копеек. АИ-95 и АИ-92 подешевели на 1 рубль 30 копеек и 1 рубль 3 копейки соответственно. Сегодня литр АИ-92 продают за 49 рублей 23 копейки, стоимость АИ-95 составляет 54 рубля 11 копеек.