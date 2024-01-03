В Тюмени за год бензин подорожал более, чем на 6 рублей

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Стоимость АИ-95 увеличилась на 3 рубля 35 копеек, АИ-92 — на 2 рубля 94 копейки, дизтопливо подорожало на 4 рубля 33 копейки.
По данным сервиса fuelprices, за последний месяц цена на дизель подняла на 65 копеек — до 64 рублей 23 копеек, литр АИ-98 стал стоить дороже на 31 копейку — 67 рублей 49 копеек. АИ-95 и АИ-92 подешевели на 1 рубль 30 копеек и 1 рубль 3 копейки соответственно. Сегодня литр АИ-92 продают за 49 рублей 23 копейки, стоимость АИ-95 составляет 54 рубля 11 копеек.
В целом за три последних года в Тюменской области цена на дизель увеличилась на 15 рублей 25 копеек, на АИ-98 — на 13 рублей 60 копеек. АИ-95 и АИ-92 подорожали 7 рублей 38 копеек и 6 рублей 81 копейку соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 1 января 2024 года увеличилась стоимость проезда в городском общественном транспорте. Разовая поездка в границах города теперь обойдется в 31 рубль при расчете наличными и 30 рублей — по карте.