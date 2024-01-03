В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей

В Тюмени не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей

Житель Тюмени, выигравший один миллиард рублей в новогодней акции «Русское лото», до сих пор не вышел на связь с организаторами лотереи. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото».