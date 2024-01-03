В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
По словам представителей компании, как правило, победители лотереи выходят на связь с организаторами не сразу после розыгрыша приза.
«Победитель может объявиться абсолютно разными способами: позвонить в наш кол-центр, лично приехать в лотерейный центр, может отправить документы почтой, конечно, это маловероятная история с выигрышем в миллиард, но такой вариант тоже может быть», — рассказали Ура.Ру в «Столото».
Ранее «Наш Город» писал, что накануне стало известно еще об одном победителе лотереи из Тюменской области — один из жителей региона выиграл суперприз лотереи «Проще, чем дважды два». Денежный приз составил более 840 тысяч рублей.