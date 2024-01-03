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В Тюмени не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей

В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей

3 января 2024, 05:25
Фото: 1MI

В Тюмени не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей

Житель Тюмени, выигравший один миллиард рублей в новогодней акции «Русское лото», до сих пор не вышел на связь с организаторами лотереи. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего продавца билетов гослотереи «Столото».

По словам представителей компании, как правило, победители лотереи выходят на связь с организаторами не сразу после розыгрыша приза.

«Победитель может объявиться абсолютно разными способами: позвонить в наш кол-центр, лично приехать в лотерейный центр, может отправить документы почтой, конечно, это маловероятная история с выигрышем в миллиард, но такой вариант тоже может быть», — рассказали Ура.Ру в «Столото».

Ранее «Наш Город» писал, что накануне стало известно еще об одном победителе лотереи из Тюменской области — один из жителей региона выиграл суперприз лотереи «Проще, чем дважды два». Денежный приз составил более 840 тысяч рублей.

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