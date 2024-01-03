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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

В Тюмени ищут пропавшую в канун Нового года женщину

В Тюмени ищут пропавшую накануне Нового года женщину. Поиски ведутся с 30 декабря

3 января 2024, 09:58
Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

В Тюмени ищут пропавшую в канун Нового года женщину

В Тюмени пятые сутки продолжаются поиски пропавшей накануне Нового года 49-летней Татьяны Урбанской. Женщина ушла из сквера Николая Жвавого вечером 30 декабря, после чего перестала выходить на связь с родными и близкими.

Когда ее видели в последний раз, на ней был одет светло-бежевый (молочный) пуховик длиной чуть ниже колена, джинсы темно-синего цвета, цветной шарф, шапка светло-сиреневого цвета, черные короткие сапоги. Рост 1,6-1,65 метра, телосложение среднее, волосы светлые.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении тюменки, просят звонить по телефонам: 102/02 или +7 932-32-39-911.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменку, пропавшую 29 декабря ночью, обнаружили мертвой 1 января. Тело 25-летней Анастасии Могилевской было найдено во дворе одного из ЖК.

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