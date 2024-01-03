В Тюмени ищут пропавшую накануне Нового года женщину. Поиски ведутся с 30 декабря

Когда ее видели в последний раз, на ней был одет светло-бежевый (молочный) пуховик длиной чуть ниже колена, джинсы темно-синего цвета, цветной шарф, шапка светло-сиреневого цвета, черные короткие сапоги. Рост 1,6-1,65 метра, телосложение среднее, волосы светлые.