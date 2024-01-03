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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

У 44 юных тюменцев нашли редкие неизлечимые болезни

У 44 юных тюменцев нашли редкие патологии

3 января 2024, 10:28
Фото: 1MI

У 44 юных тюменцев нашли редкие неизлечимые болезни

В Тюменской области в 2023 году у нескольких десятков детей обнаружили неизлечимые генетические патологии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
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Дети

Всего было выявлено 44 новых случая орфанных (редких) заболеваний. В том числе 9 случаев наследственной болезни обмена веществ, 2 случая спинально-мышечной атрофии (СМА), 5 случаев миодистрофии Дюшенна, 6 случаев заболевания из группы факоматозов (болезни Прингла–Бурневилля, Реклингхаузена, Хиппеля–Линдау, Штурге–Вебера–Краббе). У 22 юных тюменцев обнаружены хромосомные патологии, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области родились девять детей с полидактилией (лишними пальцами). Годом ранее таких случаев было шесть.

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