У 44 юных тюменцев нашли редкие патологии

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Всего было выявлено 44 новых случая орфанных (редких) заболеваний. В том числе 9 случаев наследственной болезни обмена веществ, 2 случая спинально-мышечной атрофии (СМА), 5 случаев миодистрофии Дюшенна, 6 случаев заболевания из группы факоматозов (болезни Прингла–Бурневилля, Реклингхаузена, Хиппеля–Линдау, Штурге–Вебера–Краббе). У 22 юных тюменцев обнаружены хромосомные патологии, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году в Тюменской области родились девять детей с полидактилией (лишними пальцами). Годом ранее таких случаев было шесть.