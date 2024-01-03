Мотивационный арт-объект появился в центре Тюмени

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
По словам руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерии Ивановой, с помощью арт-объектов команда центра хотела напомнить горожанам о том, что никогда не поздно мечтать и воплощать желания в реальность.
Как сообщает Moi-portal.ru, акция «Это знак» приурочена к новогоднему проекту «Сияй». Для жителей региона проходят акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие мероприятия. Мотивационный арт-объект «Это знак» будет находиться на Дзержинского до 9 января.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за морозов отменили выступление ДедаМоробуса. Праздничная программа должна была состояться в областной столице сегодня, 3 января.