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Updated Сегодня, 08:18

Арт-объект с мотивационными фразами установили в центре Тюмени

Мотивационный арт-объект появился в центре Тюмени

3 января 2024, 08:16
Фото: Тюмень. Администрация города.

Арт-объект с мотивационными фразами установили в центре Тюмени

Арт-объект «Это знак», состоящий из трех табличек с фразами: «Что такое мечта?», «У тебя есть мечта?» и «Пора действовать — сделай шаг навстречу мечте прямо сейчас» установили на пешеходной улице Дзержинского. Инициаторами арт-объекта является команда Медиацентра.

По словам руководителя Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерии Ивановой, с помощью арт-объектов команда центра хотела напомнить горожанам о том, что никогда не поздно мечтать и воплощать желания в реальность.

Как сообщает Moi-portal.ru, акция «Это знак» приурочена к новогоднему проекту «Сияй». Для жителей региона проходят акции, розыгрыши, мастер-классы, квартирники и другие мероприятия. Мотивационный арт-объект «Это знак» будет находиться на Дзержинского до 9 января.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за морозов отменили выступление ДедаМоробуса. Праздничная программа должна была состояться в областной столице сегодня, 3 января.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Арт-объект#Дзержинского
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