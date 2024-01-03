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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

Из-за морозов в Тюмени перенесли выступление ДедМоробуса

Из-за морозов в Тюмени отменили выступление ДедМоробуса

3 января 2024, 06:52
Фото: 1MI

Из-за морозов в Тюмени перенесли выступление ДедМоробуса

В Тюмени из-за морозов отменено выступление ДедМоробуса. Праздничная программа должна была пройти 3 января на Цветном бульваре, площади 400-летия Тюмени, в сквере Школьный и на пешеходной улице Дзержинского.
Фото: Тюмень. Администрация города.
«Из-за низкой температуры воздуха отменяются выступления музыкантов Тюменского духового оркестра. Они будут перенесены», — сообщили в администрации Тюмени.

В мэрии добавили, что 4 января выступление ДедМоробуса пройдет по графику. Маршрут стартует в сквере Равновесия в 12:20. Далее каждый час локации будут меняться: Цветной бульвар (цирк); площадь 400-летия Тюмени (драмтеатр); пешеходная улица Дзержинского.

Отметим, в настоящее время столбики термометров в Тюмени показывают -29. В течение дня температура воздуха составит -30…-31. К ночи ожидается потепление до -22…-27. Днем с четверг температура воздуха составит -13…-17.

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