Из-за морозов в Тюмени отменили выступление ДедМоробуса

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
«Из-за низкой температуры воздуха отменяются выступления музыкантов Тюменского духового оркестра. Они будут перенесены», — сообщили в администрации Тюмени.
В мэрии добавили, что 4 января выступление ДедМоробуса пройдет по графику. Маршрут стартует в сквере Равновесия в 12:20. Далее каждый час локации будут меняться: Цветной бульвар (цирк); площадь 400-летия Тюмени (драмтеатр); пешеходная улица Дзержинского.
Отметим, в настоящее время столбики термометров в Тюмени показывают -29. В течение дня температура воздуха составит -30…-31. К ночи ожидается потепление до -22…-27. Днем с четверг температура воздуха составит -13…-17.