Из-за морозов в Тюмени отменили выступление ДедМоробуса

В мэрии добавили, что 4 января выступление ДедМоробуса пройдет по графику. Маршрут стартует в сквере Равновесия в 12:20. Далее каждый час локации будут меняться: Цветной бульвар (цирк); площадь 400-летия Тюмени (драмтеатр); пешеходная улица Дзержинского.