Генерал Бастрыкин решил разобраться в деле о закрытии тюменского детского сада №110

Детский сад № 110 в Тюмени прекратил работу с января этого года в связи с его непригодностью к эксплуатации. Так как в расположенных рядом детсадах нет свободных мест, дети будут вынуждены посещать дошкольные учреждения, расположенные на значительном расстоянии от их места жительства.