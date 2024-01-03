Генерал Бастрыкин решил разобраться в деле о закрытии тюменского детского сада №110

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
Детский сад № 110 в Тюмени прекратил работу с января этого года в связи с его непригодностью к эксплуатации. Так как в расположенных рядом детсадах нет свободных мест, дети будут вынуждены посещать дошкольные учреждения, расположенные на значительном расстоянии от их места жительства.
Также в обращении было указано предположение, что на земельном участке, на котором расположено данное образовательное учреждение, будет возведен многоквартирный дом.
В настоящее время в СУ СК России по Тюменской области по поступившему обращению проводится процессуальная проверка. Ее ход находится под контролем главы СУ СК России Александра Бастрыкина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с января этого года увеличился размер родительской платы за посещение ребенком детского сада. В группах кратковременного пребывания детей с двухразовым питанием стоимость платы выросла с 1200 до 1400 рублей, в группах полного дня с пятиразовым питанием размер платы увеличен с 3000 до 3500 руб.