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Генерал Бастрыкин взял на контроль дело о закрытии тюменского детского сада

Генерал Бастрыкин решил разобраться в деле о закрытии тюменского детского сада №110

3 января 2024, 05:10
Фото: 1MI

Генерал Бастрыкин взял на контроль дело о закрытии тюменского детского сада

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с закрытием тюменского детского сада № 110. В ведомство поступило обращение от тюменцев о нарушении прав воспитанников дошкольного учреждения.

Детский сад № 110 в Тюмени прекратил работу с января этого года в связи с его непригодностью к эксплуатации. Так как в расположенных рядом детсадах нет свободных мест, дети будут вынуждены посещать дошкольные учреждения, расположенные на значительном расстоянии от их места жительства.

Также в обращении было указано предположение, что на земельном участке, на котором расположено данное образовательное учреждение, будет возведен многоквартирный дом.

В настоящее время в СУ СК России по Тюменской области по поступившему обращению проводится процессуальная проверка. Ее ход находится под контролем главы СУ СК России Александра Бастрыкина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с января этого года увеличился размер родительской платы за посещение ребенком детского сада. В группах кратковременного пребывания детей с двухразовым питанием стоимость платы выросла с 1200 до 1400 рублей, в группах полного дня с пятиразовым питанием размер платы увеличен с 3000 до 3500 руб.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Детские сады#Александр Бастрыкин#Аварийное
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